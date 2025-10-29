فنان شهير يُثير قلق مُحبيه: "مش قادر وقف على المسرح ولا قادر غني أنا تعبان"

أثار الفنان السوري قلق محبيه، بعدما أعلن بشكلٍ مفاجىء عن ابتعاده المؤقت عن الساحة الفنية، بسبب الإرهاق الجسدي والنفسي.

Advertisement

وفيما أشار الشامي إلى أنّه يحتاج إلى وقتٍ للراحة بعيدًا عن الضغوط الفنية والجولات الغنائية، قال "تركتلكم غنية مكسّرة الأرض على ، وحفلة ترند، وفنان رايح يستريح لأنه تعب كتير. أنا مالي قادر كون بحفلة . إن شاء الله يكون نجاح حفلة أوبرهاوزن الجماهيري عوّض".

وأضاف معتذرًا: " ، وقف على المسرح ولا قادر غني، ومالي بالعادة أخلط المشاعر بالواجب، بس صدقًا أنا تعبان".

وختم قائلاً: "أنا مش مكتئب ولا حزين، بس محتاج وقت مع عيلتي لأشحن طاقتي. ما تخافوا عليي".