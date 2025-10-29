24
فنون ومشاهير
فنان شهير يُثير قلق مُحبيه: "مش قادر وقف على المسرح ولا قادر غني أنا تعبان"
Lebanon 24
29-10-2025
|
09:26
A-
A+
أثار الفنان السوري
الشامي
قلق محبيه، بعدما أعلن بشكلٍ مفاجىء عن ابتعاده المؤقت عن الساحة الفنية، بسبب الإرهاق الجسدي والنفسي.
وفيما أشار الشامي إلى أنّه يحتاج إلى وقتٍ للراحة بعيدًا عن الضغوط الفنية والجولات الغنائية، قال "تركتلكم غنية مكسّرة الأرض على
السوشيال ميديا
، وحفلة ترند، وفنان رايح يستريح لأنه تعب كتير. أنا مالي قادر كون بحفلة
برلين
. إن شاء الله يكون نجاح حفلة أوبرهاوزن الجماهيري عوّض".
وأضاف معتذرًا: "
أنا آسف
،
مش قادر
وقف على المسرح ولا قادر غني، ومالي بالعادة أخلط المشاعر بالواجب، بس صدقًا أنا تعبان".
وختم قائلاً: "أنا مش مكتئب ولا حزين، بس محتاج وقت مع عيلتي لأشحن طاقتي. ما تخافوا عليي".
