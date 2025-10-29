Advertisement

فنون ومشاهير

حزنٌ كبيرٌ... وفاة فنان لبنانيّ شاب بشكلٍ مفاجىء (صورة)

Lebanon 24
29-10-2025 | 11:00
نعت صفحة بلدة العين البقاعيّة، والعديد من الحسابات على مواقع التواصل الإجتماعيّ، الفنان الشاب بهاء خليل، الذي تُوفي اليوم بشكلٍ مفاجىء.
وقالت الصفحة التابعة لبلدة العين:
 
"ببالغ الحزن والأسى ، وبقلوب مؤمنة بقضاء اللّٰه وقدره، تنعى بلدة العين البقاعية فقيدها الشاب الغالي:
بهاء محمد خليل
غادرنا بهاء، تاركاً خلفه سيرة طيبة وروحاً نقية. الفقدُ موجع، والرحيل مبكر.
نسأل اللّٰه أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته.
ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون".
 
 
وعبّر رواد مواقع التواصل الإجتماعيّ عن حزنهم لوفاة خليل، وسألوا الله أنّ يسكنه فسيح جناته.
 
