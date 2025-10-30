24
فنون ومشاهير
إبنتها نشرت صوراً لها من باريس... تعرفوا إلى "حماة" الفنان راغب علامة
Lebanon 24
30-10-2025
|
12:50
A-
A+
شاركت
جيهان علامة
زوجة الفنان
راغب علامة
، متابعيها على "
انستغرام
"، صوراً لوالدتها.
ونشرت جيهان الصور وهي برفقة أمّها في العاصمة الفرنسيّة
باريس
، وقالت: "مع صديقتي الجميلة وأمي".
وأضافت: "برفقة أمي الحبيبة".
