فنون ومشاهير

إبنتها نشرت صوراً لها من باريس... تعرفوا إلى "حماة" الفنان راغب علامة

Lebanon 24
30-10-2025 | 12:50
شاركت جيهان علامة زوجة الفنان راغب علامة، متابعيها على "انستغرام"، صوراً لوالدتها.
ونشرت جيهان الصور وهي برفقة أمّها في العاصمة الفرنسيّة باريس، وقالت: "مع صديقتي الجميلة وأمي".
 
 
وأضافت: "برفقة أمي الحبيبة".
 
 
 
 
 
 
 
 
