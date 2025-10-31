28
بيروت
27
طرابلس
27
صور
29
جبيل
26
صيدا
29
جونية
29
النبطية
27
زحلة
27
بعلبك
11
بشري
24
بيت الدين
20
كفردبيان
فنون ومشاهير
بعد أخبار زواجها وطلاقها... شاهدوا أوّل فيديو لهذه الفنانة المعروفة
Lebanon 24
31-10-2025
|
06:15
photos
بعدما أثارت
أخبار
بشأن زواجها وطلاقها، واتهامات الابتزاز المتبادلة مع طليقها الجدل، أطلت الفنانة
المصرية
رحمة محسن لأوّل مرّة بعد أزمتها، وأحيت حفلًا غنائيًّا في منطقة الشيخ
زايد
، وسط حضور جماهيري كثيف.
وظهرت رحمة مُتماسكة خلال الحفل، مُقدّمة فقرتها الفنية بتركيز وتفاعل كبير من الجمهور، في محاولة واضحة للتركيز على عملها الفني وسط
العاصفة
الإعلامية التي تحيط بها. (روسيا اليوم)
