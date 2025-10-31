بعد أخبار زواجها وطلاقها... شاهدوا أوّل فيديو لهذه الفنانة المعروفة

Advertisement

بعدما أثارت بشأن زواجها وطلاقها، واتهامات الابتزاز المتبادلة مع طليقها الجدل، أطلت الفنانة رحمة محسن لأوّل مرّة بعد أزمتها، وأحيت حفلًا غنائيًّا في منطقة الشيخ ، وسط حضور جماهيري كثيف.وظهرت رحمة مُتماسكة خلال الحفل، مُقدّمة فقرتها الفنية بتركيز وتفاعل كبير من الجمهور، في محاولة واضحة للتركيز على عملها الفني وسط الإعلامية التي تحيط بها. (روسيا اليوم)