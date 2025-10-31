Advertisement

فنون ومشاهير

تعرّض لحادث سير صباحًا ودخل المستشفى… فنان لبناني شهير يعلن إلغاء حفلته المقررة اليوم

Lebanon 24
31-10-2025
صدر عن مكتب الفنان اللبناني مهند زعيتر بيان جاء فيه: "تعرّض الفنان مهند زعيتر لحادث سير صباحًا بالقرب من منزله، ما أدى إلى إدخاله المستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة والصور الشعاعية".
أضاف البيان: "ونظرًا لحالته الصحية، نعتذر لجميع محبيه وجمهوره الحبيب عن إلغاء حفلة اليوم المقررة في مطعم كارت بلانش في بيروت، على أن تُؤجّل إلى الأسبوع المقبل، مع فائق الاحترام والتقدير".

