فنون ومشاهير

بفستان بنقشة التايغر.. ممثلة معروفة تلفت الأنظار بإطلالة جديدة والجمهور يغازلها (صور)

Lebanon 24
01-11-2025 | 00:00
خضعت الممثلة كارولين عزمي لجلسة تصوير جديدة، شاركت صورها مع متابعيها عبر حسابها على إنستغرام.
وظهرت كارولين بإطلالة لافتة في أحد الأماكن العامة، مرتدية فستانًا بنقشة التايغر، لفتت به الأنظار ونالت إعجاب جمهورها.


وجاءت التعليقات: "الآن أشرقت ونورت شمس الحياة، قمر، أحلى واحدة، الفستان يجنن، القمر كله".


يذكر أن عزمي شاركت في السباق الرمضاني لعام 2025 بمسلسل "فهد البطل" بطولة أحمد العوضي، أحمد عبدالعزيز، لوسي، ميرنا نور الدين، غادة طلعت، صفوة، حجاج عبدالعظيم، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي أكشن.


























