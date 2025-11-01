Advertisement

فنون ومشاهير

من هو مخرج حفل افتتاح "المتحف المصري الكبير"؟

Lebanon 24
01-11-2025 | 16:10
A-
A+
Doc-P-1436910-638976320992240136.png
Doc-P-1436910-638976320992240136.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في لحظة تاريخية تليق بعظمة الحضارة المصرية، يتصدر المخرج والفنان البصري مازن المتجول المشهد الثقافي العالمي باختياره لإخراج حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، في تكليف يضع عبقرية الإخراج البصري المصرية على عتبة الحدث الأهم في القرن الحادي والعشرين.
Advertisement

لم يأتِ اختيار المتجول للمهمة الأضخم في مشواره الفني من فراغ، فمنذ أن أصبح أصغر مدير تصوير في مصر وهو في الثانية والعشرين من عمره، شقّ طريقه بموهبة نادرة جمعت بين الإخراج والتصوير وتصميم الإضاءة، ليصبح أحد أبرز مهندسي الصورة في مصر خلال العقدين الأخيرين.

ترك المتجول إرثاً سينمائياً لامعاً عبر مجموعة من الأعمال البارزة التي أثرت السينما المصرية، منها "الوتر"، "كابتن هيما"، "تيتة رهيبة"، وثلاثية "ولاد رزق" التي نال عنها جائزة أفضل تصوير سينمائي، بالإضافة إلى فيلم "الخلية" الذي يعد من أهم أفلام الأكشن في السينما المصرية الحديثة.
مازن المتجول

لم تقتصر عطاءات المتجول على المحلية فحسب، بل امتدت إلى العالمية من خلال تعاونه مع كبرى الشركات العالمية في صناعة الإعلانات، وتنفيذ مشاريع فنية في إسبانيا، إيطاليا، الولايات المتحدة، اليابان، البرازيل، إنكلترا، وروسيا.

كانت ذروة الإبداع في مسيرة المتجول عام 2021، عندما أبدع في إخراج وتصميم إضاءة موكب المومياوات الملكية، الذي شاهده الملايين حول العالم وأعاد تقديم مصر كمنارة للفنون والثقافة بقدرة بصرية استثنائية. (العين)
مواضيع ذات صلة
يسرا تكشف سرا عن حفل افتتاح المتحف المصري الكبير
lebanon 24
02/11/2025 14:17:52 Lebanon 24 Lebanon 24
حفل تاريخي وطائرات شراعيّة.. افتتاح مُبهر لـ"المتحف المصري الكبير"
lebanon 24
02/11/2025 14:17:52 Lebanon 24 Lebanon 24
بث مباشر.. حفل افتتاح "المتحف المصري الكبير"
lebanon 24
02/11/2025 14:17:52 Lebanon 24 Lebanon 24
السيسي يفتتح "الحلم المصري": المتحف الأعظم في العالم يشهد على عظمة الحضارة
lebanon 24
02/11/2025 14:17:52 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

البرازيل

إسبانيا

اليابان

إيطاليا

المصرية

روسيا

الملا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
06:40 | 2025-11-02
05:00 | 2025-11-02
04:14 | 2025-11-02
04:00 | 2025-11-02
03:44 | 2025-11-02
03:06 | 2025-11-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24