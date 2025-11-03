Advertisement

فنون ومشاهير

مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)

Lebanon 24
03-11-2025 | 03:58
كشف الإعلامي المصري عمرو أديب عن اقتراب نهاية مسيرته الإعلامية، مشيراً إلى أنه يعيش حالياً آخر شهوره في العمل التلفزيوني.
وقال أديب خلال برنامجه "الحكاية" انه يعيش مرحلة متقدمة في مسيرته الإعلامية، مضيفا: "أنا في آخر سنواتي أو شهوري في العمل الإعلامي، سواء أحبّني الناس أو كرهوني، فقد قدّمت كل ما يمكن تقديمه، وصلت إلى أرقام غير مسبوقة في المشاهدة وساعات البث، ويمكن أن أدخل موسوعة غينيس بعدد الساعات التي قضيتها في الهواء مباشرة، ليس في مصر فقط، بل على مستوى العالم".

تصريحات أديب أتت في سياق ردّه على الانتقادات التي وُجّهت إليه، بسبب احتفائه المستمر منذ أسبوع بافتتاح المتحف المصري الكبير، حيث أوضح أنه لم يقصد المبالغة في التغطية، بل أراد أن يشارك المصريين فرحتهم بإنجاز حضاري غير مسبوق.


