فنون ومشاهير

بعد الجدل مع محمد فؤاد.. عمر كمال يروّج لأغنيته الجديدة (فيديو)

Lebanon 24
03-11-2025 | 23:00
ستعد المطرب عمر كمال لطرح أولى أغنيات ألبومه الجديد، بعد الجدل الذي أثير مؤخرًا حول اتهامه بالتعدي على أغنيات تعود للمطرب محمد فؤاد.
ونشر عمر كمال عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" مقطعًا تشويقيًا (برومو) للأغنية، وعلّق قائلاً: "قرار غلط ميعادنا 5 تشرين الثاني".


ونفى المطرب عمر كمال، مؤخرا تعمده التعدي على الأغاني التي كان من المقرر أن يقدمها المطرب محمد فؤاد، في حديثه مع في برنامج "et بالعربي"، وقال: "الألبوم كان بتاع فؤاد، بس لما الألبوم جالي وبدأت أشتغل فيه، ماكنتش أعرف الأول، عرفت بعد ما سجلت كام أغنية."


وأضاف:" منطتش على ألبوم فؤاد، لكن هو اللي رفض الألبوم، وعمل مشكلة مع المنتج، وضحّى بالأغاني دي كلها".


وعن تسريب 3 أغاني وهي "يا صاحبتي"، "هيفضل حبيبي"، و"حليم"، بصوت المطرب محمد فؤاد، قال عمر : "سمعتهم طبعًا، بس الأغاني دي مش بتاعته، ملك المنتج، مش باسمه".



