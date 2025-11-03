28
بعد الجدل مع محمد فؤاد.. عمر كمال يروّج لأغنيته الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
03-11-2025
|
23:00
A-
A+
ي
photos
0
A+
A-
ستعد المطرب
عمر كمال
لطرح أولى أغنيات ألبومه الجديد، بعد الجدل الذي أثير مؤخرًا حول اتهامه بالتعدي على أغنيات تعود للمطرب
محمد فؤاد
.
ونشر عمر كمال عبر صفحته الرسمية على "
فيسبوك
" مقطعًا تشويقيًا (برومو) للأغنية، وعلّق قائلاً: "قرار غلط ميعادنا 5 تشرين الثاني".
ونفى المطرب عمر كمال، مؤخرا تعمده التعدي على الأغاني التي كان من المقرر أن يقدمها المطرب محمد
فؤاد
، في حديثه مع في برنامج "et بالعربي"، وقال: "الألبوم كان بتاع فؤاد، بس لما الألبوم جالي وبدأت أشتغل فيه، ماكنتش أعرف الأول، عرفت بعد ما سجلت كام أغنية."
وأضاف:" منطتش على ألبوم فؤاد، لكن هو اللي رفض الألبوم، وعمل مشكلة مع المنتج، وضحّى بالأغاني دي كلها".
وعن تسريب 3 أغاني وهي "يا صاحبتي"، "هيفضل حبيبي"، و"حليم"، بصوت المطرب محمد فؤاد، قال عمر : "سمعتهم طبعًا، بس الأغاني دي مش بتاعته، ملك المنتج، مش باسمه".
