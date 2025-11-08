24
فنون ومشاهير
تدخل جراحي ونزيف داخلي.. فنان يطلب الدعاء لزوجته بعد ولادة متعثرة!
Lebanon 24
08-11-2025
|
08:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
طلب الفنان
المصري محمد
محمود
عبدالعزيز
من جمهوره الدعاء لزوجته التي ترقد في العناية المركزة إثر أزمة صحية حادة عقب ولادة صعبة. وذكر عبر منشور على حسابه في "فيس بوك" أنّ زوجته تعرّضت لنزيف داخلي استلزم تدخّلًا جراحيًا، وكتب: "قدر ولطف، مراتي في العناية المركزة بعد ولادة صعبة ثم نزيف داخلي ثم عملية وتدخل جراحي، اللهم لك الحمد والشكر على كل حال، دعواتكم".
يُذكر أنّ زوجته سارة حدو فرنسية من أصول جزائرية، تعرّف عليها عام 2017 أثناء تصوير مسلسل "فوق السحاب" في
باريس
، وتزوجا لاحقًا وأنجبا ابنتهما "تمارا" عام 2022.
وكان آخر أعمال
محمد محمود
عبدالعزيز مسلسل "وتر حساس 2" بمشاركة
غادة عادل
، ومحمد علاء، وإنجي المقدم، وهيدي كرم، وكمال أبو رية، وهاجر عفيفي، من تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج وحسن بلاسي. (العين)
تابع
