Advertisement

فنون ومشاهير

تدخل جراحي ونزيف داخلي.. فنان يطلب الدعاء لزوجته بعد ولادة متعثرة!

Lebanon 24
08-11-2025 | 08:20
A-
A+
Doc-P-1439675-638982123635726168.png
Doc-P-1439675-638982123635726168.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
طلب الفنان المصري محمد محمود عبدالعزيز من جمهوره الدعاء لزوجته التي ترقد في العناية المركزة إثر أزمة صحية حادة عقب ولادة صعبة. وذكر عبر منشور على حسابه في "فيس بوك" أنّ زوجته تعرّضت لنزيف داخلي استلزم تدخّلًا جراحيًا، وكتب: "قدر ولطف، مراتي في العناية المركزة بعد ولادة صعبة ثم نزيف داخلي ثم عملية وتدخل جراحي، اللهم لك الحمد والشكر على كل حال، دعواتكم".
Advertisement

يُذكر أنّ زوجته سارة حدو فرنسية من أصول جزائرية، تعرّف عليها عام 2017 أثناء تصوير مسلسل "فوق السحاب" في باريس، وتزوجا لاحقًا وأنجبا ابنتهما "تمارا" عام 2022.
 
وكان آخر أعمال محمد محمود عبدالعزيز مسلسل "وتر حساس 2" بمشاركة غادة عادل، ومحمد علاء، وإنجي المقدم، وهيدي كرم، وكمال أبو رية، وهاجر عفيفي، من تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج وحسن بلاسي. (العين)
محمد محمود عبدالعزيز وزوجته
مواضيع ذات صلة
فنانة تستعد لجراحة دقيقة في العمود الفقري.. وتطلب الدعاء من محبيها
lebanon 24
08/11/2025 19:56:43 Lebanon 24 Lebanon 24
جهاز BAMBI.. ابتكار لإنقاذ الأمهات من نزيف ما بعد الولادة
lebanon 24
08/11/2025 19:56:43 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد إعلان إصابتها بورم في المخ... فنانة وملكة جمال سابقة تطلب من الجمهور الدعاء لها!
lebanon 24
08/11/2025 19:56:43 Lebanon 24 Lebanon 24
الإطلالة الأولى لشانا عبود زوجة وائل كفوري بعد ولادة طفلتهما.. شاهدوا كيف بدت (صورة)
lebanon 24
08/11/2025 19:56:43 Lebanon 24 Lebanon 24

المصري محمد

محمد محمود

محمود عبد

عبدالعزيز

غادة عادل

محمود ع

محمد ع

العزيز

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:27 | 2025-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:23 | 2025-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:01 | 2025-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2025-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
12:35 | 2025-11-08
10:51 | 2025-11-08
10:22 | 2025-11-08
10:18 | 2025-11-08
10:10 | 2025-11-08
06:30 | 2025-11-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24