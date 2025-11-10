Advertisement

فنون ومشاهير

بعد تعرّضه لحادث سير مروّع يوم الجمعة... رحيل فنان شهير عن 45 عاماً

Lebanon 24
10-11-2025 | 10:34
بعدما أُصيب بجروحٍ خطيرة، جراء تعرّضه لحادث سير مروّع، رحل الفنان المصريّ إسماعيل الليثي عن عمر ناهز 45 عاماً.
وكان الليثي أُصيب بنزيف في الفم والانف والجمجمة، ودخل إلى المستشفى يوم الجمعة الماضي، ورحل اليوم، تاركاً أغاني شعبيّة أحبّها جمهورة كثيراً.
 
 
 
