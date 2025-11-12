Advertisement

فنون ومشاهير

لا تزال "على ذمته".. محامي زوجة كريم محمود عبد العزيز يكشف مُفاجآت جديدة بشأن انفصالهما

Lebanon 24
12-11-2025 | 01:34
بعد الضجة التي أثارها انفصال الفنان المصري كريم محمود عبد العزيز عن زوجته آن الرفاعي بعد زواج دام 14 عاما، كشف حسن أبو هيف محامي الأخيرة مفاجآت جديدة حول أزمتهما. 
وقال أبو هيف لـ "القاهرة 24" إن موكلته آن الرفاعي ما زالت متزوجة وعلى ذمة الفنان كريم محمود عبد العزيز، ولم يتم إخطارها رسميًا بالطلاق، ولكنها فوجئت به من السوشيال ميديا بعدما أعلن زوجها الفنان.

وأشار إلى ان الخلافات بين موكلته وزوجها بدأت في شهر تموز الماضي، عندما ترك كريم منزله وقرر أن يطلقها غيابيا بحجة أنه يريد أخذ هدنة من زواجهما، وحين هدأت الأمور لمدة قصيرة عادت الحياة إلى طبيعتها، ثم قرر الزوج الإعلان عن "الطلاق شرع ربنا " ولذات المسببات التي لم تتغير.

وكشف أبو هيف ان موكلته ما زالت على عصمة عبد العزيز ولم يتم إخطارها بالطلاق رسميًا.
 
