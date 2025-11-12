لا تزال "على ذمته".. محامي زوجة كريم محمود عبد العزيز يكشف مُفاجآت جديدة بشأن انفصالهما

Advertisement

بعد الضجة التي أثارها انفصال الفنان المصري عن زوجته آن بعد زواج دام 14 عاما، كشف حسن أبو هيف محامي الأخيرة مفاجآت جديدة حول أزمتهما.وقال أبو هيف لـ " 24" إن موكلته آن الرفاعي ما زالت متزوجة وعلى ذمة الفنان كريم ، ولم يتم إخطارها رسميًا بالطلاق، ولكنها فوجئت به من بعدما أعلن زوجها الفنان.وأشار إلى ان الخلافات بين موكلته وزوجها بدأت في شهر الماضي، عندما ترك كريم منزله وقرر أن يطلقها غيابيا بحجة أنه يريد أخذ هدنة من زواجهما، وحين هدأت الأمور لمدة قصيرة عادت الحياة إلى طبيعتها، ثم قرر الزوج الإعلان عن "الطلاق شرع ربنا " ولذات المسببات التي لم تتغير.وكشف أبو هيف ان موكلته ما زالت على عصمة ولم يتم إخطارها بالطلاق رسميًا.