24
o
بيروت
22
o
طرابلس
22
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
20
o
النبطية
19
o
زحلة
17
o
بعلبك
5
o
بشري
18
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
لا تزال "على ذمته".. محامي زوجة كريم محمود عبد العزيز يكشف مُفاجآت جديدة بشأن انفصالهما
Lebanon 24
12-11-2025
|
01:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد الضجة التي أثارها انفصال الفنان المصري
كريم محمود عبد العزيز
عن زوجته آن
الرفاعي
بعد زواج دام 14 عاما، كشف حسن أبو هيف محامي الأخيرة مفاجآت جديدة حول أزمتهما.
Advertisement
وقال أبو هيف لـ "
القاهرة
24" إن موكلته آن الرفاعي ما زالت متزوجة وعلى ذمة الفنان كريم
محمود عبد العزيز
، ولم يتم إخطارها رسميًا بالطلاق، ولكنها فوجئت به من
السوشيال ميديا
بعدما أعلن زوجها الفنان.
وأشار إلى ان الخلافات بين موكلته وزوجها بدأت في شهر
تموز
الماضي، عندما ترك كريم منزله وقرر أن يطلقها غيابيا بحجة أنه يريد أخذ هدنة من زواجهما، وحين هدأت الأمور لمدة قصيرة عادت الحياة إلى طبيعتها، ثم قرر الزوج الإعلان عن "الطلاق شرع ربنا " ولذات المسببات التي لم تتغير.
وكشف أبو هيف ان موكلته ما زالت على عصمة
عبد العزيز
ولم يتم إخطارها بالطلاق رسميًا.
مواضيع ذات صلة
بسبب زوجة كريم محمود عبد العزيز.. "ولعت" بين دينا الشربيني ومي عمر!
Lebanon 24
بسبب زوجة كريم محمود عبد العزيز.. "ولعت" بين دينا الشربيني ومي عمر!
12/11/2025 09:27:40
12/11/2025 09:27:40
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انفصال كريم محمود عبد العزيز.. طلاق جديد في الوسط الفني المصري؟ (صور)
Lebanon 24
بعد انفصال كريم محمود عبد العزيز.. طلاق جديد في الوسط الفني المصري؟ (صور)
12/11/2025 09:27:40
12/11/2025 09:27:40
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتشار أخبار ارتباطه بدينا الشربيني.. هذا ما فعلته زوجة كريم محمود عبد العزيز (صور)
Lebanon 24
بعد انتشار أخبار ارتباطه بدينا الشربيني.. هذا ما فعلته زوجة كريم محمود عبد العزيز (صور)
12/11/2025 09:27:40
12/11/2025 09:27:40
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد زج اسمها في خلافات بين كريم محمود عبد العزيز وزوجته.. هكذا ردت روبي
Lebanon 24
بعد زج اسمها في خلافات بين كريم محمود عبد العزيز وزوجته.. هكذا ردت روبي
12/11/2025 09:27:40
12/11/2025 09:27:40
Lebanon 24
Lebanon 24
كريم محمود عبد العزيز
محمود عبد العزيز
السوشيال ميديا
عبد العزيز
كريم محمود
محمود عبد
القاهرة
محمود ع
تابع
قد يعجبك أيضاً
هل تذكرون حادثة صفع عمرو دياب لشاب في إحدى حفلاته؟ إجراء قانوني جديد سيتخذه
Lebanon 24
هل تذكرون حادثة صفع عمرو دياب لشاب في إحدى حفلاته؟ إجراء قانوني جديد سيتخذه
02:06 | 2025-11-12
12/11/2025 02:06:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أغمي عليها وسقطت على المسرح.. نجمة شهيرة تُعاني ضغوطا قاسية بسبب وزنها! (فيديو)
Lebanon 24
أغمي عليها وسقطت على المسرح.. نجمة شهيرة تُعاني ضغوطا قاسية بسبب وزنها! (فيديو)
00:06 | 2025-11-12
12/11/2025 12:06:40
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد معاناتها الطويلة مع الخرف.. وفاة أيقونة هوليوود (صورة)
Lebanon 24
بعد معاناتها الطويلة مع الخرف.. وفاة أيقونة هوليوود (صورة)
23:00 | 2025-11-11
11/11/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فاجأت جمهورها... ممثلة شهيرة جدًا تعلن زواجها (صور)
Lebanon 24
فاجأت جمهورها... ممثلة شهيرة جدًا تعلن زواجها (صور)
16:48 | 2025-11-11
11/11/2025 04:48:21
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان شهير ينهار في جنازة إسماعيل الليثي (فيديو)
Lebanon 24
فنان شهير ينهار في جنازة إسماعيل الليثي (فيديو)
15:07 | 2025-11-11
11/11/2025 03:07:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
حادثة مؤسفة جدّاً... هكذا خسر التلميذ جاد سالم حياته في "الباص"
Lebanon 24
حادثة مؤسفة جدّاً... هكذا خسر التلميذ جاد سالم حياته في "الباص"
08:40 | 2025-11-11
11/11/2025 08:40:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بشرى من رئيس مجلس إدارة "الميدل ايست"... إليكم ما أعلنه للراغبين بالسفر بتكلفة أقلّ
Lebanon 24
بشرى من رئيس مجلس إدارة "الميدل ايست"... إليكم ما أعلنه للراغبين بالسفر بتكلفة أقلّ
07:13 | 2025-11-11
11/11/2025 07:13:39
Lebanon 24
Lebanon 24
حلّ يُنهي "حرب لبنان".. القصة في اتفاق عمره 76 عاماً
Lebanon 24
حلّ يُنهي "حرب لبنان".. القصة في اتفاق عمره 76 عاماً
11:00 | 2025-11-11
11/11/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن السلام بين لبنان وإسرائيل.. هذا ما كشفته صحيفة "Washington Post"
Lebanon 24
عن السلام بين لبنان وإسرائيل.. هذا ما كشفته صحيفة "Washington Post"
03:30 | 2025-11-11
11/11/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ظاهرة خطيرة تعود إلى طرقات لبنان
Lebanon 24
ظاهرة خطيرة تعود إلى طرقات لبنان
13:20 | 2025-11-11
11/11/2025 01:20:14
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
02:06 | 2025-11-12
هل تذكرون حادثة صفع عمرو دياب لشاب في إحدى حفلاته؟ إجراء قانوني جديد سيتخذه
00:06 | 2025-11-12
أغمي عليها وسقطت على المسرح.. نجمة شهيرة تُعاني ضغوطا قاسية بسبب وزنها! (فيديو)
23:00 | 2025-11-11
بعد معاناتها الطويلة مع الخرف.. وفاة أيقونة هوليوود (صورة)
16:48 | 2025-11-11
فاجأت جمهورها... ممثلة شهيرة جدًا تعلن زواجها (صور)
15:07 | 2025-11-11
فنان شهير ينهار في جنازة إسماعيل الليثي (فيديو)
13:22 | 2025-11-11
تسببت لها بمضاعفات خطيرة وآلامٍ شديدة... عملية تجميل فاشلة تنهي مسيرة مغنية شهيرة (فيديو)
فيديو
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
12/11/2025 09:27:40
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
12/11/2025 09:27:40
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
12/11/2025 09:27:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24