أنباء عن علاقة حب تجمع عمرو دياب بهذه الممثلة الحسناء!

تردد خلال الساعات الماضية خبر عن وجود علاقة عاطفية محتملة بين الممثلة أسماء جلال والفنان عمرو وذلك بعد ظهورهما معًا في مناسبات عدة.وكشفت مصادر مقربة لوسائل إعلام محلية أن أسماء تعيش هذه الفترة حالة من السعادة بسبب ارتباطها العاطفي معروف، حيث شوهد في مناسبات متعددة، كان أبرزها احتفال عيد ميلادها الأخير الذي حضره المطرب بنفسه، إلى جانب تواجده اللافت في الخاص لفيلمها الجديد السلم والثعبان 2، ثم في الحفل الذي أقيم بعد العرض مباشرة.وتزامنًا مع تزايد الحديث عن العلاقة بينهما، يواصل الطرفان الصمت دون تأكيد أو نفي، وهو ما زاد من حدة التكهنات بين الجمهور والمتابعين على ، خاصة مع معرفة الجمهور أن دياب عادة ما يحتفظ بتفاصيل حياته الخاصة بعيدًا عن الأضواء، مثلما حدث خلال فترة ظهوره المتكرر مع الفنانة دينا الشربيني دون إعلان رسمي عن طبيعة العلاقة بينهما.يُذكر أن دياب سبق له الزواج مرتين، الأولى من الفنانة شيرين رضا، والثانية من السيدة زينة عاشور.