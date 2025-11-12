24
فنون ومشاهير
أنباء عن علاقة حب تجمع عمرو دياب بهذه الممثلة الحسناء!
Lebanon 24
12-11-2025
|
04:08
تردد خلال الساعات الماضية خبر عن وجود علاقة عاطفية محتملة بين الممثلة
المصرية
أسماء جلال والفنان عمرو
دياب
وذلك بعد ظهورهما معًا في مناسبات عدة.
وكشفت مصادر مقربة لوسائل إعلام محلية
مصرية
أن أسماء تعيش هذه الفترة حالة من السعادة بسبب ارتباطها العاطفي
بنجم
معروف، حيث شوهد
الثنائي
في مناسبات متعددة، كان أبرزها احتفال عيد ميلادها الأخير الذي حضره المطرب بنفسه، إلى جانب تواجده اللافت في
العرض
الخاص لفيلمها الجديد السلم والثعبان 2، ثم في الحفل الذي أقيم بعد العرض مباشرة.
وتزامنًا مع تزايد الحديث عن العلاقة بينهما، يواصل الطرفان
التزام
الصمت دون تأكيد أو نفي، وهو ما زاد من حدة التكهنات بين الجمهور والمتابعين على
مواقع التواصل الاجتماعي
، خاصة مع معرفة الجمهور أن دياب عادة ما يحتفظ بتفاصيل حياته الخاصة بعيدًا عن الأضواء، مثلما حدث خلال فترة ظهوره المتكرر مع الفنانة دينا الشربيني دون إعلان رسمي عن طبيعة العلاقة بينهما.
يُذكر أن دياب سبق له الزواج مرتين، الأولى من الفنانة شيرين رضا، والثانية من السيدة زينة عاشور.
