فنون ومشاهير

والدته الفنانة نشرت صورته.. هكذا أصبح إبن الفنان الراحل ملحم بركات

Lebanon 24
12-11-2025 | 07:30
نشرت الفنانة ميّ حريري، صورة عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، لابنها ملحم جونيور، نجل الفنان الراحل ملحم بركات.
وعلّقت حريري على الصورة قائلة: "صباح الخير يا روح قلبي يا ماما".
 
 
وأضافت: "بالنسبة للي موجود بالصورة، دي الله يحمي ملحم جونيور".
 
 
وختمت قائلة: "اشتقت إليك يا إبني".
 
 
