والدته الفنانة نشرت صورته.. هكذا أصبح إبن الفنان الراحل ملحم بركات

نشرت الفنانة ميّ حريري، صورة عبر خاصية " " عبر حسابها على " "، لابنها ملحم ، نجل الفنان الراحل .

وعلّقت حريري على الصورة قائلة: " يا روح قلبي ".

وأضافت: "بالنسبة للي موجود بالصورة، دي الله يحمي ملحم جونيور".

وختمت قائلة: "اشتقت إليك يا إبني".