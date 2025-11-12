22
o
بيروت
20
o
طرابلس
22
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
21
o
جونية
20
o
النبطية
17
o
زحلة
14
o
بعلبك
7
o
بشري
16
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
والدته الفنانة نشرت صورته.. هكذا أصبح إبن الفنان الراحل ملحم بركات
Lebanon 24
12-11-2025
|
07:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت الفنانة ميّ حريري، صورة عبر خاصية "
ستوري
" عبر حسابها على "
انستغرام
"، لابنها ملحم
جونيور
، نجل الفنان الراحل
ملحم بركات
.
Advertisement
وعلّقت حريري على الصورة قائلة: "
صباح الخير
يا روح قلبي
يا ماما
".
وأضافت: "بالنسبة للي موجود بالصورة، دي الله يحمي ملحم جونيور".
وختمت قائلة: "اشتقت إليك يا إبني".
مواضيع ذات صلة
ابنا نادين الراسي في ظهور نادر..أصبحا يشبهان والدهما جيسكار ابي نادر (صورة)
Lebanon 24
ابنا نادين الراسي في ظهور نادر..أصبحا يشبهان والدهما جيسكار ابي نادر (صورة)
12/11/2025 20:04:20
12/11/2025 20:04:20
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان معروف جدّاً خسر والدته: "اليوم اللي كنت خايف منه طول عمري"
Lebanon 24
فنان معروف جدّاً خسر والدته: "اليوم اللي كنت خايف منه طول عمري"
12/11/2025 20:04:20
12/11/2025 20:04:20
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان يُؤلم بوفاة والدته
Lebanon 24
فنان يُؤلم بوفاة والدته
12/11/2025 20:04:20
12/11/2025 20:04:20
Lebanon 24
Lebanon 24
خاله وسام حنا: ظهور نادر لابن عادل كرم مع والده.. أصبح نسخة عنه (صورة)
Lebanon 24
خاله وسام حنا: ظهور نادر لابن عادل كرم مع والده.. أصبح نسخة عنه (صورة)
12/11/2025 20:04:20
12/11/2025 20:04:20
Lebanon 24
Lebanon 24
صباح الخير
انستغرام
يا ماما
قلبي يا
جونيور
بركات
ستوري
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد نقله إلى المستشفى إثر إصابته بوعكة مفاجئة.. الكشف عن آخر التطورات بشأن حالة الفنان القدير الصحيّة
Lebanon 24
بعد نقله إلى المستشفى إثر إصابته بوعكة مفاجئة.. الكشف عن آخر التطورات بشأن حالة الفنان القدير الصحيّة
10:03 | 2025-11-12
12/11/2025 10:03:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما رُزِقَت بطفلة... أين تعيش ملكة جمال لبنان السابقة ساندي تابت؟ (صورة)
Lebanon 24
بعدما رُزِقَت بطفلة... أين تعيش ملكة جمال لبنان السابقة ساندي تابت؟ (صورة)
08:21 | 2025-11-12
12/11/2025 08:21:55
Lebanon 24
Lebanon 24
تزوّجت من رجل أعمال أردنيّ.. زين كرزون احتفلت بزفاف شقيقتها هيا في دبي (فيديو)
Lebanon 24
تزوّجت من رجل أعمال أردنيّ.. زين كرزون احتفلت بزفاف شقيقتها هيا في دبي (فيديو)
05:14 | 2025-11-12
12/11/2025 05:14:30
Lebanon 24
Lebanon 24
أنباء عن علاقة حب تجمع عمرو دياب بهذه الممثلة الحسناء!
Lebanon 24
أنباء عن علاقة حب تجمع عمرو دياب بهذه الممثلة الحسناء!
04:08 | 2025-11-12
12/11/2025 04:08:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتشار تسجيل مسرّب لمشادة كلامية بينهما.. هذا ما فعله وائل كفوري وزوجته شانا عبود (صور)
Lebanon 24
بعد انتشار تسجيل مسرّب لمشادة كلامية بينهما.. هذا ما فعله وائل كفوري وزوجته شانا عبود (صور)
03:30 | 2025-11-12
12/11/2025 03:30:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بسبب الهزّة الأرضيّة.. لبنانيّون غادروا منازلهم خوفاً من الإرتدادات
Lebanon 24
بسبب الهزّة الأرضيّة.. لبنانيّون غادروا منازلهم خوفاً من الإرتدادات
05:44 | 2025-11-12
12/11/2025 05:44:16
Lebanon 24
Lebanon 24
من جديد... هزة أرضية جديدة شعر بها اللبنانيون وهذا مصدرها (صورة)
Lebanon 24
من جديد... هزة أرضية جديدة شعر بها اللبنانيون وهذا مصدرها (صورة)
09:26 | 2025-11-12
12/11/2025 09:26:30
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم قوتها.. هزة أرضية تُصيب لبنان وهذا مصدرها (صورة)
Lebanon 24
إليكم قوتها.. هزة أرضية تُصيب لبنان وهذا مصدرها (صورة)
04:40 | 2025-11-12
12/11/2025 04:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ظاهرة خطيرة تعود إلى طرقات لبنان
Lebanon 24
ظاهرة خطيرة تعود إلى طرقات لبنان
13:20 | 2025-11-11
11/11/2025 01:20:14
Lebanon 24
Lebanon 24
إقفال المدارس في هذه الأيام
Lebanon 24
إقفال المدارس في هذه الأيام
09:07 | 2025-11-12
12/11/2025 09:07:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
10:03 | 2025-11-12
بعد نقله إلى المستشفى إثر إصابته بوعكة مفاجئة.. الكشف عن آخر التطورات بشأن حالة الفنان القدير الصحيّة
08:21 | 2025-11-12
بعدما رُزِقَت بطفلة... أين تعيش ملكة جمال لبنان السابقة ساندي تابت؟ (صورة)
05:14 | 2025-11-12
تزوّجت من رجل أعمال أردنيّ.. زين كرزون احتفلت بزفاف شقيقتها هيا في دبي (فيديو)
04:08 | 2025-11-12
أنباء عن علاقة حب تجمع عمرو دياب بهذه الممثلة الحسناء!
03:30 | 2025-11-12
بعد انتشار تسجيل مسرّب لمشادة كلامية بينهما.. هذا ما فعله وائل كفوري وزوجته شانا عبود (صور)
02:47 | 2025-11-12
بيدها.. هيفا وهبي تأكل "المنسف" الأردني على الأصول (فيديو)
فيديو
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
12/11/2025 20:04:20
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
12/11/2025 20:04:20
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
12/11/2025 20:04:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24