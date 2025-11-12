بعد نقله إلى المستشفى إثر إصابته بوعكة مفاجئة.. الكشف عن آخر التطورات بشأن حالة الفنان القدير الصحيّة

بعد تعرّضه لوعكة مفاجئة ونقله إلى المستشفى، أعلنت الصفحة الرسمية للفنان عن تحسن حالته الصحية.

وأشارت إلى أنّ صبحي بخير، وصحته مستقرّة، ومن المتوقع أن يُغادر المستشفى خلال أيام قليلة، بعد استكمال الفحوص الطبية اللازمة.