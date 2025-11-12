Advertisement

بعد نقله إلى المستشفى إثر إصابته بوعكة مفاجئة.. الكشف عن آخر التطورات بشأن حالة الفنان القدير الصحيّة

Lebanon 24
12-11-2025 | 10:03
بعد تعرّضه لوعكة مفاجئة ونقله إلى المستشفى، أعلنت الصفحة الرسمية للفنان محمد صبحي عن تحسن حالته الصحية.
وأشارت إلى أنّ صبحي بخير، وصحته مستقرّة، ومن المتوقع أن يُغادر المستشفى خلال أيام قليلة، بعد استكمال الفحوص الطبية اللازمة.
 
الفنان محمد صبحي (أرشيفية)
