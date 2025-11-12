Advertisement

فنون ومشاهير

خلافات شيرين وشقيقها تعود إلى الواجهة مجددًا

Lebanon 24
12-11-2025 | 16:48
حررت الفنانة شيرين عبد الوهاب محضرًا رسميًا جديدًا ضد شقيقها محمد عبد الوهاب بتهمة التعرض لها، في ظل استمرار التوتر بينهما، لتتجدد بذلك الخلافات العائلية التي لطالما شغلت الجمهور والإعلام.
وجاء في البلاغ، الذي حُمل رقم 14940 لسنة 2025 إداري قسم البساتين، أن شيرين طلبت من الجهات الأمنية اتخاذ تعهد قانوني على شقيقها بعدم التعرض لها، حفاظًا على استقرارها وسلامتها الشخصية، في ضوء سلسلة من الخلافات التي تجددت مؤخرًا بين الطرفين.
وهذه ليست المرة الأولى التي تلجأ فيها شيرين إلى الإجراءات القانونية ضد شقيقها، إذ سبق أن شهدت علاقتهما أزمات متكررة كانت تنتهي بالصلح بعد فترات من التوتر.

وفي سياق قضائي آخر، أنصفت محكمة النقض شيرين عبد الوهاب في نزاعها مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، بعدما رفضت الطعن المقدم من الشركة، وألزمتها بدفع المصروفات ومبلغ أتعاب المحاماة، ليصبح الحكم نهائيًا وباتًا.
وأوضح محامي الفنانة، المستشار ياسر قنطوش، أن القرار يمنح موكلته الحق في إصدار أغانيها والتعاقد بحرية تامة مع أي جهة إنتاجية من دون قيود، ما يُغلق ملف النزاع نهائيًا لصالحها بعد سنوات من التقاضي. (سيدتي)
