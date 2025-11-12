اعتزل الفن نهائياً.. فنانة شهيرة تُفجر مُفاجأة عن عادل إمام

Advertisement

أعلنت الفنانة ان النجم الكبير اعتزل الفن نهائيًا، وذلك خلال لقائها مع قناة DMC على هامش حفل افتتاح مهرجان السينمائي الدولي في دورته الـ46.وأشارت يونس إلى ان إمام اتخذ قراره بعد مسيرة حافلة بالعطاء والنجاح، وقالت: "للأسف، الأستاذ عادل إمام أعلن أنه مش هيقدم أعمال فنية تاني."ويأتي هذا التصريح ليضع حدًا للتساؤلات التي طُرحت خلال الشهور الماضية حول غياب الزعيم عن الساحة الفنية، خاصة بعدما أكد أبناؤه في أكثر من مناسبة أنه قرر الابتعاد عن التمثيل بهدوء دون إعلان رسمي.يُذكر أن آخر ظهور فني لعادل إمام كان من خلال مسلسل " " الذي عُرض عام 2020 وحقق نجاحًا كبيرًا في العالم العربي.