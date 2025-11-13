خلال تصوير أحد مشاهدها.. فنانة شهيرة تنجو من الموت هذا ما حصل معها (صورة)

خلال تصوير أحد مشاهد مسلسل "كلهم بيحبوا مودي" الذي سيُعرض في المقبل، أصيبت الممثلة في عينها اليُمنى.

Advertisement

وكانت أيتن تصور دورها في مشهد حفل زفاف تضمن إطلاق أعيرة نارية، بحسب ما أفاد به مصدر في فريق العمل، مضيفا أن أحد الممثلين استخدم مسدساً مخصصاً للتصوير، ولكن نتيجة خطأ تقني خرجت إحدى المقذوفات بشكل غير متوقع وأصابت أيتن في عينها.



وأفادت التقارير الطبية أن عامر تعرضت لكدمة في عينها اليمنى، كما تم إجراء الفحوصات اللازمة، التي أكدت وجود التهاب وتورم في المنطقة المصابة.





