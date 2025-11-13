Advertisement

فنون ومشاهير

خلال تصوير أحد مشاهدها.. فنانة شهيرة تنجو من الموت هذا ما حصل معها (صورة)

Lebanon 24
13-11-2025
خلال تصوير أحد مشاهد مسلسل "كلهم بيحبوا مودي" الذي سيُعرض في رمضان المقبل، أصيبت الممثلة المصرية أيتن عامر في عينها اليُمنى.
وكانت أيتن تصور دورها في مشهد حفل زفاف تضمن إطلاق أعيرة نارية، بحسب ما أفاد به مصدر في فريق العمل، مضيفا أن أحد الممثلين استخدم مسدساً مخصصاً للتصوير، ولكن نتيجة خطأ تقني خرجت إحدى المقذوفات بشكل غير متوقع وأصابت أيتن في عينها.

وأفادت التقارير الطبية أن عامر تعرضت لكدمة في عينها اليمنى، كما تم إجراء الفحوصات اللازمة، التي أكدت وجود التهاب وتورم في المنطقة المصابة.



