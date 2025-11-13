فنان شهير يُفاجئ الجمهور بزواجه للمرة الثالثة (صور)

فاجأ الفنان السعودي بدر الشعيبي الجمهور بإعلانه زواجه للمرة الثالثة.



ونشر الشعيبي صوراً من عقد قرانه على سبأ عبر حساباته في .

Advertisement

ويُعدّ هذا الزواج الثالث في حياة الشعيبي، إذ تزوّج أول مرة من شوق عام 2013، وأنجب منها ابنته الأولى حور عام 2016، قبل أن يعلن انفصاله عنها في العام ذاته. ثم ارتبط بالمحامية شوق عام 2017، ورُزق منها بابنته الثانية فردوس في كانون الأول 2018، والثالثة "داليا" في 2021.







