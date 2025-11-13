Advertisement

فنون ومشاهير

فنان شهير يُفاجئ الجمهور بزواجه للمرة الثالثة (صور)

Lebanon 24
13-11-2025
Doc-P-1441705-638986297875757849.webp
Doc-P-1441705-638986297875757849.webp photos 0
فاجأ الفنان السعودي بدر الشعيبي الجمهور بإعلانه زواجه للمرة الثالثة.

ونشر الشعيبي صوراً من عقد قرانه على سبأ الرشيدي عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي.
ويُعدّ هذا الزواج الثالث في حياة الشعيبي، إذ تزوّج أول مرة من شوق بو راشد عام 2013، وأنجب منها ابنته الأولى حور عام 2016، قبل أن يعلن انفصاله عنها في العام ذاته. ثم ارتبط بالمحامية شوق البلوشي عام 2017، ورُزق منها بابنته الثانية فردوس في كانون الأول 2018، والثالثة "داليا" في 2021.




