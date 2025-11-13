Advertisement

فنون ومشاهير

مسلسل كارين رزق الله ويورغو شلهوب يُثير الجدل.. إليكم السبب

Lebanon 24
13-11-2025 | 04:44
من المتوقع قريبا أن يبدأ تصوير مسلسل "المحافظة 15" الذي سيُعرض في موسم رمضان 2026. 
والعمل من تأليف الممثلة والكاتبة كارين رزق الله التي تتولى أيضاً دور البطولة، وإخراج سمير حبشي، ومن إنتاج شركة "مروى غروب" للمنتج مروان حداد.

وتدور أحداث المسلسل في مناطق متعددة من لبنان، حيث تبدأ عمليات التصوير خلال أيام، بمشاركة مجموعة من النجوم من بينهم : يورغو شلهوب، عدنان أبو الشامات، وحسن خليل، ونور غندور، ولمى لاوند، وهيثم المصري.

وأثار عنوان المسلسل منذ الإعلان عنه ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ رأى كثيرون فيه رمزاً ساخراً للعلاقات اللبنانية السورية على مختلف المستويات، فعلّق بعض المتابعين على اسم المسلسل بطريقة ساخرة، مشيرين إلى أن لبنان أصبح بمثابة "المحافظة الجديدة" لسوريا التي يبلغ عدد محافظاتها 14 محافظة.
 
 
