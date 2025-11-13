مسلسل كارين رزق الله ويورغو شلهوب يُثير الجدل.. إليكم السبب

Advertisement

من المتوقع قريبا أن يبدأ تصوير مسلسل "المحافظة 15" الذي سيُعرض في موسم 2026.والعمل من تأليف الممثلة والكاتبة كارين التي تتولى أيضاً دور البطولة، وإخراج سمير حبشي، ومن إنتاج شركة "مروى غروب" للمنتج مروان حداد.وتدور أحداث المسلسل في مناطق متعددة من ، حيث تبدأ عمليات التصوير خلال أيام، بمشاركة مجموعة من النجوم من بينهم : يورغو شلهوب، عدنان أبو الشامات، وحسن خليل، ونور غندور، ولمى لاوند، وهيثم المصري.وأثار عنوان المسلسل منذ الإعلان عنه ضجة عبر ، إذ رأى كثيرون فيه رمزاً ساخراً للعلاقات على مختلف المستويات، فعلّق بعض المتابعين على اسم المسلسل بطريقة ساخرة، مشيرين إلى أن لبنان أصبح بمثابة "المحافظة الجديدة" لسوريا التي يبلغ عدد محافظاتها 14 محافظة.