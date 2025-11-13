22
فنون ومشاهير
بعد نجاحها في عالم الغناء.. نجمة تدخل عالم التمثيل
Lebanon 24
13-11-2025
|
09:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
تستعد النجمة
البريطانية
أديل
لخوض أول تجربة تمثيلية لها في فيلم جديد بعنوان Cry to Heaven، من إخراج مصمم الأزياء والمخرج الشهير توم فورد، في خطوة تمثل تحولًا جديدًا في مسيرتها الفنية بعد نجاحها في عالم الغناء.
ويستند الفيلم إلى رواية الكاتبة الأميركية آن رايس الصادرة عام 1982، وتدور أحداثه في القرن الثامن عشر بإيطاليا، حول نبيل من مدينة البندقية ومايسترو مخصي من كالابريا يسعيان لبناء مسيرتهما في عالم الأوبرا المليء بالصراعات والطموحات.
وتشارك أديل في البطولة إلى جانب نخبة من نجوم السينما، بينهم نيكولاس هولت، آرون تايلور جونسون، كولين فيرث، بول بيتاني، ثانديوي نيوتن، مارك سترونغ،
جورج
ماكاي، داريل ماكورماك وهنتر شافر، ما يجعل الفيلم واحدًا من أكثر المشاريع المرتقبة.
ويأتي هذا المشروع بعد أن أعربت أديل سابقًا عن رغبتها في دخول عالم التمثيل، خاصة بعد تعاونها مع المخرج كزافييه دولان في فيديو كليب أغنيتها الشهيرة Hello.
ويُعد Cry to Heaven استمرارًا لمسيرة فورد السينمائية بعد نجاح أفلامه السابقة A Single Man وNocturnal Animals، ويُتوقع أن يبدأ تصويره في كانون الأول المقبل بين
لندن
وروما، على أن يُعرض في عام 2026 ضمن سلسلة أعمال مستوحاة من روايات آن رايس تجمع بين الدراما والموسيقى والغموض. (ارم نيوز)
