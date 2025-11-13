نجمٌ يُعتقل بسبب رخصة قيادة وسيجارة إلكترونية!

Advertisement

اعتقلت الشرطة الأميركية المغني ومنتج الموسيقى آكون في ، بعد صدور مذكرة توقيف بحقه نتيجة عدم المثول أمام المحكمة بسبب رخصة قيادة معلقة. ويعود سبب الملاحقة إلى حادثة سابقة في أيلول 2024، عندما توقفت سيارة سايبرترك التي كان يقودها آكون بسبب نفاد بطاريتها، وأثناء التوقف اكتشفت الشرطة أن رخصته معلقة منذ كانون الثاني 2023، ما أدى لإصدار مخالفة له وإطلاق سراحه آنذاك.كما عثرت الشرطة على سيجارة إلكترونية غير قانونية في السيارة وصادرتها. وفي 7 تشرين الثاني 2025، تم توقيف آكون رسميًا بموجب مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة في ، وأفرج عنه بعد حوالي ست ساعات.ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان الاعتقال الأخير مرتبطًا مباشرة بمخالفة الرخصة المعلقة أو بأمر قانوني آخر، فيما من المتوقع صدور مزيد من التفاصيل قريبًا.