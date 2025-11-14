19
o
بيروت
17
o
طرابلس
17
o
صور
19
o
جبيل
17
o
صيدا
19
o
جونية
13
o
النبطية
12
o
زحلة
9
o
بعلبك
10
o
بشري
11
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
والدته رفضت إرتداء فساتينه... ماذا كشف إيلي صعب عن علاقته بزوجته وحبّه للبنان؟
Lebanon 24
14-11-2025
|
05:07
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف مصمم الأزياء
اللبناني العالمي
إيلي صعب
، أنّ والدته كانت ترفض ارتداء الفساتين التي يصمّمها، رغم أنه خيّط أشهر الفساتين لنجوم العالم، وقال "أنا خيطت فساتين بالعالم كله، وأمي ترفض تلبس فساتيني… من 18 عاماً فتحت دار الأزياء، لأنها ترى أنا ما أقوم به خطأً ويخالف تصوراتها المجتمعية".
Advertisement
وخلال الحلقة كشف صعب كيف شكّلت
الحرب الأهلية
اللبنانية
بدايات حسّه الفني وحاجته إلى خلق الجمال وسط الفوضى، إضافة إلى تفاصيل إعادة بناء مشغله ومنزله بعد انفجار
بيروت
عام 2020.
كما تحدث عن تأسيسه مشغله في عمر 17 عاماً لدعم عائلته، وعن اللحظة المفصلية حين ارتدت النجمة الأميركية
هالي بيري
فستانه الأيقوني في حفل الأوسكار، ما رسّخ حضوره بين كبار المصممين العالميين.
كما تحدّث
إيلي
صعب بصدق عن علاقته بزوجته كلودين، وقال إنّها نها "كل حياته" والداعم الأول لمسيرته، وأشار إلى أنهما يتحدثان يومياً مرتين على الأقل مهما كانت الظروف المحيطة به.
واعتبر أن غياب هذا التواصل "أمر غير طبيعي" بالنسبة له، لأن حضور زوجته في يومه يمنحه التوازن والسكينة، وأضاف: "زوجتي تستحق هذا الحب… هي شريكتي في كل شيء، وفي أصعب اللحظات كانت سندي".
وعن
لبنان
، عبّر صعب بشغف كبير عن تعلقه بهذا الوطن، مؤكداً أن الأمر يتجاوز الانتماء ليصبح إحساساً روحياً لا يشبه أي مكان آخر، وعلق بالقول: "هواء لبنان غير"، مشيراً أنه مستعد للبقاء في لبنان طوال عمره إن أتيح له ذلك وأن ارتباطه العميق بوطنه نابع من التعاطف مع ظروفه الصعبة والإيمان الدائم بنهوضه من جديد. (الامارات 24)
مواضيع ذات صلة
بالأرقام: ثروة الملك تشارلز تتخطى ثروة والدته الراحلة ماذا عن ويليام وهاري؟
Lebanon 24
بالأرقام: ثروة الملك تشارلز تتخطى ثروة والدته الراحلة ماذا عن ويليام وهاري؟
14/11/2025 18:09:55
14/11/2025 18:09:55
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا كشف موقع "CIA" عن لبنان؟ مفاجأة عن "المساحة"!
Lebanon 24
ماذا كشف موقع "CIA" عن لبنان؟ مفاجأة عن "المساحة"!
14/11/2025 18:09:55
14/11/2025 18:09:55
Lebanon 24
Lebanon 24
والد زوجة المدير العام لرئاسة الجمهوريّة في ذمة الله
Lebanon 24
والد زوجة المدير العام لرئاسة الجمهوريّة في ذمة الله
14/11/2025 18:09:55
14/11/2025 18:09:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أطلت بغاية الجمال والأناقة.. زين قطامي بفستان لافت من إيلي صعب (صور)
Lebanon 24
أطلت بغاية الجمال والأناقة.. زين قطامي بفستان لافت من إيلي صعب (صور)
14/11/2025 18:09:55
14/11/2025 18:09:55
Lebanon 24
Lebanon 24
اللبناني العالمي
الحرب الأهلية
العالم كله
هالي بيري
اللبنانية
الامارات
إيلي صعب
أوسكار
تابع
قد يعجبك أيضاً
أجرت عمليّة "صعبة" في ألمانيا... إعلاميّة تُثير قلق مُحبيها: أنا ممنوعة من الحركة (صورة)
Lebanon 24
أجرت عمليّة "صعبة" في ألمانيا... إعلاميّة تُثير قلق مُحبيها: أنا ممنوعة من الحركة (صورة)
10:00 | 2025-11-14
14/11/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... إعلاميّة لبنانيّة: تركت الإعلام بعد إصابة زوجي السابق بمرض السرطان
Lebanon 24
بالفيديو... إعلاميّة لبنانيّة: تركت الإعلام بعد إصابة زوجي السابق بمرض السرطان
08:25 | 2025-11-14
14/11/2025 08:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان سوريّ شهير خضع لعمليّة... وصورته في المستشفى أثارت قلق مُحبيه
Lebanon 24
فنان سوريّ شهير خضع لعمليّة... وصورته في المستشفى أثارت قلق مُحبيه
06:35 | 2025-11-14
14/11/2025 06:35:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"اخرسي انتي".. إعلامية شهيرة تشن هجوما على مايا دياب بعد دفاعها عن دينا الشربيني (فيديو)
Lebanon 24
"اخرسي انتي".. إعلامية شهيرة تشن هجوما على مايا دياب بعد دفاعها عن دينا الشربيني (فيديو)
04:15 | 2025-11-14
14/11/2025 04:15:36
Lebanon 24
Lebanon 24
كانت برفقة أولادها.. نجمة تركية شهيرة تتعرّض لحادث سير مروع وهذا وضعها (صور)
Lebanon 24
كانت برفقة أولادها.. نجمة تركية شهيرة تتعرّض لحادث سير مروع وهذا وضعها (صور)
03:50 | 2025-11-14
14/11/2025 03:50:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الثلوج ستتساقط لأول مرة هذا الموسم.. ذروة المنخفض الجوي الذي يضرب لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
الثلوج ستتساقط لأول مرة هذا الموسم.. ذروة المنخفض الجوي الذي يضرب لبنان في هذا الموعد
00:38 | 2025-11-14
14/11/2025 12:38:20
Lebanon 24
Lebanon 24
غارات ستطال بيروت.. "إسرائيل تستعد لهجوم ضد لبنان!
Lebanon 24
غارات ستطال بيروت.. "إسرائيل تستعد لهجوم ضد لبنان!
04:19 | 2025-11-14
14/11/2025 04:19:53
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان لبنانيّ شهير جدّاً تعرّض لحادث سير مروّع.. كان مسرعاً واصطدم بشاحنة (فيديو)
Lebanon 24
فنان لبنانيّ شهير جدّاً تعرّض لحادث سير مروّع.. كان مسرعاً واصطدم بشاحنة (فيديو)
23:00 | 2025-11-13
13/11/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين لعشاق الكرة.. نجم يرحل فجأة في حادث سير! (صورة)
Lebanon 24
خبر حزين لعشاق الكرة.. نجم يرحل فجأة في حادث سير! (صورة)
01:44 | 2025-11-14
14/11/2025 01:44:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... حادث سير كبير بين "فان" وسيارات
Lebanon 24
بالفيديو... حادث سير كبير بين "فان" وسيارات
12:51 | 2025-11-13
13/11/2025 12:51:51
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
10:00 | 2025-11-14
أجرت عمليّة "صعبة" في ألمانيا... إعلاميّة تُثير قلق مُحبيها: أنا ممنوعة من الحركة (صورة)
08:25 | 2025-11-14
بالفيديو... إعلاميّة لبنانيّة: تركت الإعلام بعد إصابة زوجي السابق بمرض السرطان
06:35 | 2025-11-14
فنان سوريّ شهير خضع لعمليّة... وصورته في المستشفى أثارت قلق مُحبيه
04:15 | 2025-11-14
"اخرسي انتي".. إعلامية شهيرة تشن هجوما على مايا دياب بعد دفاعها عن دينا الشربيني (فيديو)
03:50 | 2025-11-14
كانت برفقة أولادها.. نجمة تركية شهيرة تتعرّض لحادث سير مروع وهذا وضعها (صور)
01:50 | 2025-11-14
أطلت برفقة طبيب لبناني.. صورة للفنانة أنغام تُثير الجدل!
فيديو
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
14/11/2025 18:09:55
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
14/11/2025 18:09:55
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
14/11/2025 18:09:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24