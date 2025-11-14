Advertisement

فنون ومشاهير

والدته رفضت إرتداء فساتينه... ماذا كشف إيلي صعب عن علاقته بزوجته وحبّه للبنان؟

Lebanon 24
14-11-2025 | 05:07
Doc-P-1442144-638987191961963299.jpg
Doc-P-1442144-638987191961963299.jpg photos 0
كشف مصمم الأزياء اللبناني العالمي إيلي صعب، أنّ والدته كانت ترفض ارتداء الفساتين التي يصمّمها، رغم أنه خيّط أشهر الفساتين لنجوم العالم، وقال "أنا خيطت فساتين بالعالم كله، وأمي ترفض تلبس فساتيني… من 18 عاماً فتحت دار الأزياء، لأنها ترى أنا ما أقوم به خطأً ويخالف تصوراتها المجتمعية".
وخلال الحلقة كشف صعب كيف شكّلت الحرب الأهلية اللبنانية بدايات حسّه الفني وحاجته إلى خلق الجمال وسط الفوضى، إضافة إلى تفاصيل إعادة بناء مشغله ومنزله بعد انفجار بيروت عام 2020.

كما تحدث عن تأسيسه مشغله في عمر 17 عاماً لدعم عائلته، وعن اللحظة المفصلية حين ارتدت النجمة الأميركية هالي بيري فستانه الأيقوني في حفل الأوسكار، ما رسّخ حضوره بين كبار المصممين العالميين.

كما تحدّث إيلي صعب بصدق عن علاقته بزوجته كلودين، وقال إنّها نها "كل حياته" والداعم الأول لمسيرته، وأشار إلى أنهما يتحدثان يومياً مرتين على الأقل مهما كانت الظروف المحيطة به.

واعتبر أن غياب هذا التواصل "أمر غير طبيعي" بالنسبة له، لأن حضور زوجته في يومه يمنحه التوازن والسكينة، وأضاف: "زوجتي تستحق هذا الحب… هي شريكتي في كل شيء، وفي أصعب اللحظات كانت سندي".

وعن لبنان، عبّر صعب بشغف كبير عن تعلقه بهذا الوطن، مؤكداً أن الأمر يتجاوز الانتماء ليصبح إحساساً روحياً لا يشبه أي مكان آخر، وعلق بالقول: "هواء لبنان غير"، مشيراً أنه مستعد للبقاء في لبنان طوال عمره إن أتيح له ذلك وأن ارتباطه العميق بوطنه نابع من التعاطف مع ظروفه الصعبة والإيمان الدائم بنهوضه من جديد. (الامارات 24)
 
 
 
اللبناني العالمي

الحرب الأهلية

العالم كله

هالي بيري

اللبنانية

الامارات

إيلي صعب

أوسكار

