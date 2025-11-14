Advertisement

فنون ومشاهير

أجرت عمليّة "صعبة" في ألمانيا... إعلاميّة تُثير قلق مُحبيها: أنا ممنوعة من الحركة (صورة)

Lebanon 24
14-11-2025 | 10:00
بعد إنتقالها إلى ألمانيا لتلقي العلاج، كشفت الإعلامية الكويتية فجر السعيد أنّها أجرت عمليّة صعبة.
Advertisement
 
 
وقالت السعيد: "صباح الخير لكل المتابعين من كل مكان، شكرًا لسؤالكم وحرصكم على الاطمئنان عليّ.. الحمد لله، الأمور طيبة، لكن أمس كنت طوال الوقت مخدّرة، لأن العملية كانت صعبة قليلًا. كان عندي مشاكل في الأمعاء، وجود جرثومة، والتهاب وصل للقفص الصدري خلال العملية، قاموا بتسريح بطني ووضعوا لي فاكيوم لسحب الخراج".

وتابعت: "أنا لا أزال في العزل، ممنوعة من الحركة، وكل شيء ممنوع، وحتى الآن لم يحضر أي دكتور ليشرح لي تفاصيل العملية، رغم أن الساعة في ألمانيا تقترب من التاسعة صباحًا. البارحة قالوا لي بعد السابعة يأتي الدكتور، لكن لم أر أحدًا حتى الآن، أرسلت له رسالة، فقال لي: الآن آتي وما زلت أنتظره".
 
 
منشور فجر السعيد
