أجرت عمليّة "صعبة" في ألمانيا... إعلاميّة تُثير قلق مُحبيها: أنا ممنوعة من الحركة (صورة)

بعد إنتقالها إلى لتلقي العلاج، كشفت الإعلامية أنّها أجرت عمليّة صعبة.

وقالت : " لكل المتابعين من كل مكان، شكرًا لسؤالكم وحرصكم على الاطمئنان عليّ.. الحمد لله، الأمور طيبة، لكن أمس كنت طوال الوقت مخدّرة، لأن العملية كانت صعبة قليلًا. كان عندي مشاكل في الأمعاء، وجود جرثومة، والتهاب وصل للقفص الصدري خلال العملية، قاموا بتسريح بطني ووضعوا لي فاكيوم لسحب الخراج".



وتابعت: "أنا لا أزال في العزل، ممنوعة من الحركة، وكل شيء ممنوع، وحتى الآن لم يحضر أي دكتور ليشرح لي تفاصيل العملية، رغم أن الساعة في ألمانيا تقترب من التاسعة صباحًا. البارحة قالوا لي بعد السابعة يأتي الدكتور، لكن لم أر أحدًا حتى الآن، أرسلت له رسالة، فقال لي: الآن آتي وما زلت أنتظره".