فنون ومشاهير

استدارت به السيارة واصطدمت بأخرى.. فنان شهير يتعرّض لحادث مروع وينقل إلى المستشفى (صورة)

Lebanon 24
14-11-2025 | 23:46
تعرّض الفنان المصري أحمد سعد لحادث سير مروع وذلك خلال سفره إلى العين السخنة لإحياء إحدى الحفلات.
ويبدو ان السيارة التي كان يستقلها سعد من دون فرامل وخلال محاولته الوقوف دارت به حيث فوجئ أنها دون من فرامل فاصطدم بسيارة أخرى.
 
 
 
 
وقد أصيب سعد وتقرر إلغاء حفله وتم نقله إلى المستشفى للعلاج. 

إلى ذلك أعلن نقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل انه يتابع عن كثب الحالة الصحية للفنان أحمد سعد بعد تعرضه للحادث، مشيرا إلى انه تعرّض لإصابات في الظهر.

وأشار كامل أنه على  تواصل مستمر مع شقيقه الفنان عمرو سعد للاطمئنان على وضعه الصحي.

وأضاف أنه يجري الآن فحوصات طبية علي منطقة الظهر والفقرات التي نتجت بعد فتح كافة الإيرباج بالسياره فور وقوع الحادث

وأعرب مصطفى كامل عن تمنياته للفنان أحمد سعد بالشفاء العاجل وعودة سريعة إلى جمهوره ومحبيه.
 
العين السخنة

مصطفى كامل

عمرو سعد

أحمد سعد

أحمد س

العاج

العين

علي م

