20
o
بيروت
18
o
طرابلس
19
o
صور
20
o
جبيل
19
o
صيدا
20
o
جونية
16
o
النبطية
12
o
زحلة
11
o
بعلبك
5
o
بشري
13
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
استدارت به السيارة واصطدمت بأخرى.. فنان شهير يتعرّض لحادث مروع وينقل إلى المستشفى (صورة)
Lebanon 24
14-11-2025
|
23:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
تعرّض الفنان المصري
أحمد سعد
لحادث سير مروع وذلك خلال سفره إلى
العين السخنة
لإحياء إحدى الحفلات.
Advertisement
ويبدو ان السيارة التي كان يستقلها سعد من دون فرامل وخلال محاولته الوقوف
دارت
به حيث فوجئ أنها دون من فرامل فاصطدم بسيارة أخرى.
وقد أصيب سعد وتقرر إلغاء حفله وتم نقله إلى المستشفى للعلاج.
إلى ذلك أعلن نقيب المهن الموسيقية الفنان
مصطفى كامل
انه يتابع عن كثب الحالة الصحية للفنان أحمد سعد بعد تعرضه للحادث، مشيرا إلى انه تعرّض لإصابات في الظهر.
وأشار كامل أنه على تواصل مستمر مع شقيقه الفنان
عمرو سعد
للاطمئنان على وضعه الصحي.
وأضاف أنه يجري الآن فحوصات طبية علي منطقة الظهر والفقرات التي نتجت بعد فتح كافة الإيرباج بالسياره فور وقوع الحادث
وأعرب مصطفى كامل عن تمنياته للفنان أحمد سعد بالشفاء العاجل وعودة سريعة إلى جمهوره ومحبيه.
مواضيع ذات صلة
فنان لبنانيّ شهير جدّاً تعرّض لحادث سير مروّع.. كان مسرعاً واصطدم بشاحنة (فيديو)
Lebanon 24
فنان لبنانيّ شهير جدّاً تعرّض لحادث سير مروّع.. كان مسرعاً واصطدم بشاحنة (فيديو)
15/11/2025 10:19:04
15/11/2025 10:19:04
Lebanon 24
Lebanon 24
تهشمت سيارتها بالكامل.. فنانة شهيرة تتعرّض لحادث مروع (صورة)
Lebanon 24
تهشمت سيارتها بالكامل.. فنانة شهيرة تتعرّض لحادث مروع (صورة)
15/11/2025 10:19:04
15/11/2025 10:19:04
Lebanon 24
Lebanon 24
دخل في غيبوبة وأصيب بكسر في الجمجمة.. فنان شهير يتعرّض لحادث سير مروع (فيديو)
Lebanon 24
دخل في غيبوبة وأصيب بكسر في الجمجمة.. فنان شهير يتعرّض لحادث سير مروع (فيديو)
15/11/2025 10:19:04
15/11/2025 10:19:04
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث سير مروّع... انقلاب سيارة وإصابة شخصين (صورة)
Lebanon 24
حادث سير مروّع... انقلاب سيارة وإصابة شخصين (صورة)
15/11/2025 10:19:04
15/11/2025 10:19:04
Lebanon 24
Lebanon 24
العين السخنة
مصطفى كامل
عمرو سعد
أحمد سعد
أحمد س
العاج
العين
علي م
تابع
قد يعجبك أيضاً
خسر ملايين الدولارات في المصارف.. فنان لبناني شهير يكشف حقيقة انفصاله عن زوجته (فيديو)
Lebanon 24
خسر ملايين الدولارات في المصارف.. فنان لبناني شهير يكشف حقيقة انفصاله عن زوجته (فيديو)
02:44 | 2025-11-15
15/11/2025 02:44:23
Lebanon 24
Lebanon 24
من مخرج معروف… رسالة إلى فنان شهير وهذا مضمونها
Lebanon 24
من مخرج معروف… رسالة إلى فنان شهير وهذا مضمونها
23:00 | 2025-11-14
14/11/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل معروف يتعرّض لعملية نصب جديدة (صورة)
Lebanon 24
ممثل معروف يتعرّض لعملية نصب جديدة (صورة)
15:21 | 2025-11-14
14/11/2025 03:21:10
Lebanon 24
Lebanon 24
عن عادل إمام… إسعاد يونس تكشف مفاجأة صادمة!
Lebanon 24
عن عادل إمام… إسعاد يونس تكشف مفاجأة صادمة!
12:53 | 2025-11-14
14/11/2025 12:53:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أجرت عمليّة "صعبة" في ألمانيا... إعلاميّة تُثير قلق مُحبيها: أنا ممنوعة من الحركة (صورة)
Lebanon 24
أجرت عمليّة "صعبة" في ألمانيا... إعلاميّة تُثير قلق مُحبيها: أنا ممنوعة من الحركة (صورة)
10:00 | 2025-11-14
14/11/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
غارات ستطال بيروت.. "إسرائيل تستعد لهجوم ضد لبنان!
Lebanon 24
غارات ستطال بيروت.. "إسرائيل تستعد لهجوم ضد لبنان!
04:19 | 2025-11-14
14/11/2025 04:19:53
Lebanon 24
Lebanon 24
انفجارات ضخمة هزّت العاصمة السورية دمشق.. وهذا ما تبيّن
Lebanon 24
انفجارات ضخمة هزّت العاصمة السورية دمشق.. وهذا ما تبيّن
13:20 | 2025-11-14
14/11/2025 01:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ساعات من مُحاصرة منزل مُطلق النار... هكذا انتهت "حادثة بصرما"
Lebanon 24
بعد ساعات من مُحاصرة منزل مُطلق النار... هكذا انتهت "حادثة بصرما"
09:23 | 2025-11-14
14/11/2025 09:23:27
Lebanon 24
Lebanon 24
"محاولة تجسس لاختراق مطار بيروت".. تقريرٌ إماراتيّ يكشف
Lebanon 24
"محاولة تجسس لاختراق مطار بيروت".. تقريرٌ إماراتيّ يكشف
13:00 | 2025-11-14
14/11/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... إعلاميّة لبنانيّة: تركت الإعلام بعد إصابة زوجي السابق بمرض السرطان
Lebanon 24
بالفيديو... إعلاميّة لبنانيّة: تركت الإعلام بعد إصابة زوجي السابق بمرض السرطان
08:25 | 2025-11-14
14/11/2025 08:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
02:44 | 2025-11-15
خسر ملايين الدولارات في المصارف.. فنان لبناني شهير يكشف حقيقة انفصاله عن زوجته (فيديو)
23:00 | 2025-11-14
من مخرج معروف… رسالة إلى فنان شهير وهذا مضمونها
15:21 | 2025-11-14
ممثل معروف يتعرّض لعملية نصب جديدة (صورة)
12:53 | 2025-11-14
عن عادل إمام… إسعاد يونس تكشف مفاجأة صادمة!
10:00 | 2025-11-14
أجرت عمليّة "صعبة" في ألمانيا... إعلاميّة تُثير قلق مُحبيها: أنا ممنوعة من الحركة (صورة)
08:25 | 2025-11-14
بالفيديو... إعلاميّة لبنانيّة: تركت الإعلام بعد إصابة زوجي السابق بمرض السرطان
فيديو
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
15/11/2025 10:19:04
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
15/11/2025 10:19:04
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
15/11/2025 10:19:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24