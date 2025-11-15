Advertisement

فنون ومشاهير

"يا رب تعمل حادثة".. تعليق يثير غضب محمد رمضان وهكذا ردّ (صورة)

Lebanon 24
15-11-2025 | 11:23
أثار تعليق مسيء على منشور لمحمد رمضان موجة استنكار واسعة، بعدما كتب أحد المتابعين: "عقبالك يا محمد رمضان" تعليقًا على صورة نشرها رمضان مع أحمد سعد الذي تعرّض لحادث سير. وردّ رمضان بحزم قائلاً: "عارف يا أذكى إخواتك إن ربنا بيدّيلك اللي انت اتمنيته لغيرك ويمكن أكتر.. لا حول ولا قوة إلا بالله".
التعليق أشعل تضامنًا كبيرًا من جمهور رمضان الذين رفضوا الدعاء بالشر ورأوا أنه لا يليق ولا يعبّر عن الأخلاق أو الإنسانية.

وكان أحمد سعد قد تعرّض صباح السبت لحادث سير أثناء توجهه إلى العين السخنة لإحياء حفل، ما أسفر عن كدمات في الظهر نتيجة اندفاع الوسادة الهوائية، ونُقل على الفور إلى المستشفى لتلقي الرعاية اللازمة. وتابع شقيقه عمرو سعد الحالة لحظة بلحظة، مؤكدًا أن الأطباء يجرون فحوصات شاملة وأشعة للاطمئنان، مضيفًا: "الحمد لله خير".
