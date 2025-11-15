18
o
بيروت
15
o
طرابلس
17
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
11
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
4
o
بشري
11
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
"يا رب تعمل حادثة".. تعليق يثير غضب محمد رمضان وهكذا ردّ (صورة)
Lebanon 24
15-11-2025
|
11:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
أثار تعليق مسيء على منشور لمحمد
رمضان
موجة استنكار واسعة، بعدما كتب أحد المتابعين: "عقبالك يا
محمد رمضان
" تعليقًا على صورة نشرها رمضان مع
أحمد سعد
الذي تعرّض لحادث سير. وردّ رمضان بحزم قائلاً: "عارف يا أذكى إخواتك إن ربنا بيدّيلك اللي انت اتمنيته لغيرك ويمكن أكتر.. لا حول ولا قوة إلا بالله".
Advertisement
التعليق أشعل تضامنًا كبيرًا من جمهور رمضان الذين رفضوا الدعاء بالشر ورأوا أنه لا يليق ولا يعبّر عن الأخلاق أو الإنسانية.
وكان أحمد سعد قد تعرّض صباح السبت لحادث سير أثناء توجهه إلى
العين السخنة
لإحياء حفل، ما أسفر عن كدمات في الظهر نتيجة اندفاع الوسادة الهوائية، ونُقل على الفور إلى المستشفى لتلقي الرعاية اللازمة. وتابع شقيقه
عمرو سعد
الحالة لحظة بلحظة، مؤكدًا أن الأطباء يجرون فحوصات شاملة وأشعة للاطمئنان، مضيفًا: "الحمد لله خير".
مواضيع ذات صلة
أول تعليق من محمد رمضان بعد إحالته للمحكمة الجنائية
Lebanon 24
أول تعليق من محمد رمضان بعد إحالته للمحكمة الجنائية
15/11/2025 22:37:35
15/11/2025 22:37:35
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يؤلم محمد رمضان.. فقد أعز الناس (صورة)
Lebanon 24
الموت يؤلم محمد رمضان.. فقد أعز الناس (صورة)
15/11/2025 22:37:35
15/11/2025 22:37:35
Lebanon 24
Lebanon 24
"رونالدينيو" مُفاجأة فيديو كليب محمد رمضان
Lebanon 24
"رونالدينيو" مُفاجأة فيديو كليب محمد رمضان
15/11/2025 22:37:35
15/11/2025 22:37:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو والصور: محمد رمضان يعلّم لارا ترامب وابنتها حركات الرقص
Lebanon 24
بالفيديو والصور: محمد رمضان يعلّم لارا ترامب وابنتها حركات الرقص
15/11/2025 22:37:35
15/11/2025 22:37:35
Lebanon 24
Lebanon 24
العين السخنة
محمد رمضان
عمرو سعد
أحمد سعد
أحمد س
يا رب
العين
تابع
قد يعجبك أيضاً
إعلامي يدخل القفص الذهبي.. والعروس من خارج الوسط
Lebanon 24
إعلامي يدخل القفص الذهبي.. والعروس من خارج الوسط
15:10 | 2025-11-15
15/11/2025 03:10:10
Lebanon 24
Lebanon 24
قفز من السيارة.. تفاصيل جديدة عن حادث أحمد سعد
Lebanon 24
قفز من السيارة.. تفاصيل جديدة عن حادث أحمد سعد
14:15 | 2025-11-15
15/11/2025 02:15:12
Lebanon 24
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
12:17 | 2025-11-15
15/11/2025 12:17:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... الملك تشارلز يقود "المترو" بنفسه في عيد ميلاده الـ77
Lebanon 24
بالفيديو... الملك تشارلز يقود "المترو" بنفسه في عيد ميلاده الـ77
10:09 | 2025-11-15
15/11/2025 10:09:51
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان معروف جدّاً يُواجه مشكلة صحيّة... لم يعدّ يرى بوضوح!
Lebanon 24
فنان معروف جدّاً يُواجه مشكلة صحيّة... لم يعدّ يرى بوضوح!
09:19 | 2025-11-15
15/11/2025 09:19:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
استدارت به السيارة واصطدمت بأخرى.. فنان شهير يتعرّض لحادث مروع وينقل إلى المستشفى (صورة)
Lebanon 24
استدارت به السيارة واصطدمت بأخرى.. فنان شهير يتعرّض لحادث مروع وينقل إلى المستشفى (صورة)
23:46 | 2025-11-14
14/11/2025 11:46:06
Lebanon 24
Lebanon 24
خسر ملايين الدولارات في المصارف.. فنان لبناني شهير يكشف حقيقة انفصاله عن زوجته (فيديو)
Lebanon 24
خسر ملايين الدولارات في المصارف.. فنان لبناني شهير يكشف حقيقة انفصاله عن زوجته (فيديو)
02:44 | 2025-11-15
15/11/2025 02:44:23
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله سيُطلق آلاف الصواريخ".. ماذا كشف تقرير إسرائيليّ؟
Lebanon 24
"حزب الله سيُطلق آلاف الصواريخ".. ماذا كشف تقرير إسرائيليّ؟
16:00 | 2025-11-14
14/11/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور... فنانة لبنانيّة تزوّجت مدنيّاً في أبو ظبي وهذا هو عريسها
Lebanon 24
بالصور... فنانة لبنانيّة تزوّجت مدنيّاً في أبو ظبي وهذا هو عريسها
08:23 | 2025-11-15
15/11/2025 08:23:15
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر… هذا ما كُشف عن الانفجارات التي هزّت العاصمة السورية دمشق
Lebanon 24
آخر خبر… هذا ما كُشف عن الانفجارات التي هزّت العاصمة السورية دمشق
16:25 | 2025-11-14
14/11/2025 04:25:36
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
15:10 | 2025-11-15
إعلامي يدخل القفص الذهبي.. والعروس من خارج الوسط
14:15 | 2025-11-15
قفز من السيارة.. تفاصيل جديدة عن حادث أحمد سعد
12:17 | 2025-11-15
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
10:09 | 2025-11-15
بالفيديو... الملك تشارلز يقود "المترو" بنفسه في عيد ميلاده الـ77
09:19 | 2025-11-15
فنان معروف جدّاً يُواجه مشكلة صحيّة... لم يعدّ يرى بوضوح!
08:23 | 2025-11-15
بالصور... فنانة لبنانيّة تزوّجت مدنيّاً في أبو ظبي وهذا هو عريسها
فيديو
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
12:17 | 2025-11-15
15/11/2025 22:37:36
Lebanon 24
Lebanon 24
فقمة تستنجد بقارب في عرض البحر هربا من هجوم حيتان قاتلة (فيديو)
Lebanon 24
فقمة تستنجد بقارب في عرض البحر هربا من هجوم حيتان قاتلة (فيديو)
04:00 | 2025-11-15
15/11/2025 22:37:36
Lebanon 24
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
15/11/2025 22:37:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24