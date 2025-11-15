"يا رب تعمل حادثة".. تعليق يثير غضب محمد رمضان وهكذا ردّ (صورة)

Advertisement

التعليق أشعل تضامنًا كبيرًا من جمهور رمضان الذين رفضوا الدعاء بالشر ورأوا أنه لا يليق ولا يعبّر عن الأخلاق أو الإنسانية.وكان أحمد سعد قد تعرّض صباح السبت لحادث سير أثناء توجهه إلى لإحياء حفل، ما أسفر عن كدمات في الظهر نتيجة اندفاع الوسادة الهوائية، ونُقل على الفور إلى المستشفى لتلقي الرعاية اللازمة. وتابع شقيقه الحالة لحظة بلحظة، مؤكدًا أن الأطباء يجرون فحوصات شاملة وأشعة للاطمئنان، مضيفًا: "الحمد لله خير".