رُصدا وهما يتبادلان الحديث والضحك.. ممثل يتقرب من مؤثرة تصغره بـ28 عاما

تم تصوير الممثل ساشا بارون كوهين، البالغ من العمر 54 عامًا، وهو يتودّد إلى المؤثرة كاليمين (26 عامًا)، التي تشبه كايلي جينر بشكل لافت، في الساعات الأولى من صباح الجمعة خارج أحد الملاهي الليلية الجديدة في ، وذلك بعد أشهر من إنهائه طلاقه العلني من الممثلة إيسلا فيشر في حزيران الماضي.

وبحسب صحيفة "ذا صن"، أمضى ساشا نحو ساعتين داخل النادي بين الساعة الواحدة والثالثة فجرًا، قبل أن يتحدث إلى كيلي عند خروجها مع صديقتها. ورُصدا وهما يتبادلان الحديث والضحك، ثم ظهر كوهين وهو يسلم هاتفه ذي الغطاء الوردي لتكتب هي رقمها، قبل أن يغادرا في سيارات " " منفصلة. ونشرت كيلي لاحقًا صورًا لإطلالتها في تلك الليلة، حيث ارتدت فستانًا قصيرًا ورديًا أبرز قوامها، على حسابها في إنستغرام الذي يتابعه 2.8 مليون شخص.

ويأتي هذا الظهور بعد أيام من اعتراف زوجته السابقة إيسلا فيشر (49 عامًا) بأن بناء حياة جديدة "من المستوى الشعبي" بعد الانفصال كان "صعبًا" لكنها وصفته بالمُجزي، مشيرة إلى أنها "بكت" عندما نُقل الأثاث إلى منزلها الجديد بوصفها "امرأة عزباء" للمرة الأولى. وأوضحت أنها حرصت على أن تكون غرف نوم أطفالها الثلاثة في الطابق نفسه الذي تقيم فيه لمراقبة استخدام الهواتف الذكية، وأن المنزل يحتوي على مساحة تستقبل فيها عائلتها من ، إضافة إلى مساحة خارجية تذكّرها بطفولتها في حيث اعتادت السير حافية في الحديقة أو على الشاطئ. كما كشفت أن الطريقة "اليونغية" المستندة إلى أفكار كارل يونغ ساعدتها على لملمة شتات نفسها والتعافي عاطفيًا بعد الطلاق، مؤكدة أنها تستمتع الآن بنسخة جديدة من حياتها الهادئة، من دون حفلات ، مفضّلة الاستحمام، وإشعال الشموع، ومشاهدة نتفليكس على حاسوبها المحمول.