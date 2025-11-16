Advertisement

فنون ومشاهير

بعد انفصاله عن النجمة المليارديرة.. ممثل يثير الجدل بظهور غير مكترث

Lebanon 24
16-11-2025 | 03:16
بدا النجم تيموثي شالاميت غير مكترث وهو يخرج مع مجموعة من أصدقائه في هوليوود، الجمعة، بعد أيام من تداول أنباء انفصاله عن نجمة الواقع ومليارديرة المكياج كايلي جينر. وظهر الممثل البالغ من العمر 29 عامًا بابتسامة هادئة وهو يغادر أحد الأماكن الشهيرة، وكأنه لا يشعر بأي قلق رغم الضجة حول حياته العاطفية.
وكانت علاقة شالاميت وجينر قد بدأت في نيسان 2023 بعد لقائهما في أسبوع الموضة في باريس، قبل أن تتحول إلى واحدة من أكثر القصص متابعة في عالم المشاهير، وسط أحاديث متكررة عن علاقة عاطفية متقطعة بينهما. وأفادت "ديلي ميل" مؤخرًا أن الأمور أصبحت رسميًا "مشكلة في الجنة"، حيث نقلت عن مصدر أن شالاميت "انفصل عن كايلي"، مضيفًا أن "هذا حدث من قبل، لكنها أقنعته بالعودة. إنها مغرمة به جدًا، لذا من المحتمل أن يتكرر هذا الأمر".
مصدر آخر أكد للصحيفة ذاتها وجود "مشاكل في الجنة، لكنها لم تنته بشكل كامل بعد"، موضحًا أن شالاميت منشغل بالتصوير لفترات طويلة، بينما تشعر جينر بأنها "مضطرة لمطاردته" وأنها تبذل جهدًا أكبر منه للحفاظ على العلاقة.

تزامن ذلك مع مقابلة جديدة لشالاميت على غلاف مجلة "فوغ"، اعتبرها بعض المتابعين تلميحًا بارزًا إلى تحفظه على الحديث عن جينر. المجلة أشارت إلى أنه "لن يتحدث عن علاقته"، ونقلت عنه قوله: "لا أقول هذا خوفًا، ليس لدي ما أقوله". ورغم امتناعه عن الخوض في تفاصيل حياته العاطفية، تحدث عن دخوله "مرحلة جديدة" في حياته، مشيرًا إلى أن شقيقته استقبلت مولودًا جديدًا، وأن زميلته في "Dune" زندايا مخطوبة لتوم هولاند، قبل أن يلمح إلى أن الأبوة "قد يكون ذلك على الرادار".

في المقابل، حافظت كايلي جينر على نهج متحفظ مشابه في حديثها لمجلة "فوغ" البريطانية عام 2024، إذ قالت: "الخصوصية مهمة جدًا بالنسبة لي في الحياة". لكن تقارير صحفية أشارت إلى أن جينر غير راضية عن تردد شالاميت في الاعتراف علنًا بعلاقتهما، ما يزيد من التكهنات حول مستقبل هذا الثنائي الهوليوودي كثير الجدل. (دايلي مايل)
