فنون ومشاهير

بعد أيام قليلة على رحيل والده مفاجأة من محمد رمضان.. هكذا سيكشف عن وصيته

Lebanon 24
16-11-2025 | 04:04
بعد أيام قليلة على رحيل والده، أعلن الفنان المصري محمد رمضان عبر حسابه على "إنستغرام" عن استعدادِه لطرح أغنية جديدة بعنوان "خليك جامد" يوم الأربعاء المقبل، بمشاركة المغني إليا. وأوضح أن كلمات العمل ليست مجرد نص غنائي عادي، بل تلخيص لنصائح وتوجيهات كان والده الراحل يرددها له، معتبراً أن الأغنية تجسّد "وصايا الأب" التي بقيت راسخة في ذاكرته.
وكشف رمضان أن تصوير الكليب تم قبل نحو شهرين في الولايات المتحدة، وكان مخططاً طرحه قبل أيام، إلا أن الشركة المنتجة قررت تأجيل الإصدار حداداً على وفاة والده، الذي رحل يوم الجمعة 7 تشرين الثاني، حيث شُيّعت الجنازة من مسجد مصطفى محمود في المهندسين، ودُفن في مقابر 6 أكتوبر.

ويأتي موعد إطلاق "خليك جامد" بينما يواصل رمضان نشاطه الفني، بعد انتهائه مؤخراً من تصوير فيلمه الجديد "أسد" الذي يمزج بين العناصر الاجتماعية والرومانسية والتشويقية، ويتناول قضايا التمييز العنصري والظلم في المجتمع، من إخراج محمد دياب وبطولة رزان جمال وعلي قاسم وماجد الكدواني، في خطوة يرى فيها الجمهور استمراراً لمسيرته الفنية متوازيةً مع وفائه لذكرى والده.(روسيا اليوم)
