بعد صراع صحي مفاجئ.. رحيل نجم الـ"آلت كانتري" تود سنيدر عن 59 عامًا
Lebanon 24
16-11-2025
|
04:25
photos
0
توفي نجم الموسيقى الريفية الأميركية تود سنيدر، أحد أبرز وجوه فئة الـ"آلت-كانتري"، عن عمر ناهز 59 عامًا، بعد تدهور حالته الصحية إثر إصابته بالتهاب رئوي حاد في أحد مستشفيات هيندرسونفيل بولاية تينيسي، رغم محاولات الأطباء إنقاذه.
وأعلنت شركة تسجيلاته Aimless, Inc. Headquarters خبر الوفاة في بيان مؤثر، أشادت فيه بموهبته في كتابة الأغاني، وحسّه الفكاهي، وقدرته على تبسيط تعقيدات الحياة في كلمات صادقة، واصفة إياه بأنه فنان "كان دائمًا يمتلك الكلمات المناسبة" ويجد الفكاهة حتى في أصعب الظروف.
أسرة سنيدر أوضحت أنه نُقل من مستشفى لآخر بعد تدهور وضعه الصحي، وكانت قد دعت معجبيه في وقت سابق إلى الدعاء له، معتبرة أنه كان مصدر إلهام وراحة لجمهوره لسنوات طويلة. وتأتي وفاته بعد فترة صعبة اضطر خلالها لإلغاء جولة وطنية للترويج لألبومه الأخير High, Lonesome and Then Some الصادر في أكتوبر، عقب تعرضه لاعتداء عنيف في مدينة
سولت ليك
وما رافقه من توقيف وضجة في أحد المستشفيات.
وُلد تود سنيدر في
ولاية أوريغون
، وتأثر في مسيرته بأسماء كبرى في الموسيقى الريفية مثل كريس كريستوفرسون وجاي
كلارك
وجون
براين
. بدأ مشواره في التسعينيات بعد توقيعه مع شركة «مارغاريتافيل» التابعة للأسطورة
جيمي
بافِت، ولفت الأنظار بألبومه الأول Songs for the Daily Planet عام 1994، كما عُرف ككاتب أغانٍ لعدد من الفنانين البارزين، وشارك في كتابة أغنية مع لوريتا لين ضمن ألبومها Full Circle عام 2016. (ارم)
