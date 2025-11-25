Advertisement

فنون ومشاهير

بطريقة مروعة فنانة شابة تفقد حياتها في حادث إطلاق نار.. هذا ما حصل معها (صورة)

Lebanon 24
25-11-2025 | 04:34
A-
A+
Doc-P-1446547-638996673851486954.jpg
Doc-P-1446547-638996673851486954.jpg photos 0
بطريقة مروعة، قُتلت مغنية شابة تبلغ من العمر 22 عاما في حادث إطلاق نار في مدينة لوس أنجلوس الأميركية، وفق ما أعلنت شرطة المدينة في بيان. 
وتم التعرف على الضحية، وهي ماريا دي لا روزا التي عُرفت فنيا باسم DELAROSA، كإحدى ثلاث ضحايا أصيبوا خلال الهجوم الذي وقع فجر السبت 22 تشرين الثاني في منطقة نورثريدج.

وبحسب الشرطة، تلقّى عناصرها بلاغا فجراً حول إطلاق نار قرب شارع براينت شرقي شارع تامبا، حيث أفاد شهود بأن رجلين اقتربا من سيارة متوقفة قبل أن يفتحا النار باتجاهها. وتم نقل دي لا روزا إلى المستشفى، لكنها فارقت الحياة متأثرة بإصابتها.

وذكرت قناة KTLA المحلية، أن ضحيتين أخريين في الحادث نفسه ما زالتا في حالة حرجة، فيما لم تعلن الشرطة عن أي اعتقالات حتى الآن، كما لا يزال الدافع وراء الهجوم مجهولًا.

