كسر قلب والدته.. وفاة نجم "تيك توك" عن 24 عامًا (صورة)

توفي نجم تيك توك ماركوي ذا غوت، المعروف باسم ماركوي ، عن عمر 24 عامًا، بحسب ما أعلنت والدته سونيا كولينز عبر إنستغرام، واصفةً الفقد بأنه كسر قلبها.واشتهر ماركوي بمحتواه الكوميدي، مراجعات الطعام، وفيديوهاته العائلية، وحقق على تيك توك نحو 6.9 مليون متابع، إضافة إلى 500 ألف متابع على إنستغرام. وأكدت والدته أنه كان شابًا طيب القلب، كريمًا ومحبًا لوالديه، ولم تكشف عن سبب الوفاة.بدأ ماركوي مسيرته على تيك توك عام 2019، وجذب الجمهور بشخصيته المرحة وشغفه بالسيارات السريعة، وشارك كثيرًا في مقالب ومشاهد كوميدية مع عائلته. وكان آخر فيديو نشره قبل وفاته بيوم واحد، عبارة عن مقطع طريف عن وضع لوشن على قدميه.