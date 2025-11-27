Advertisement

فنون ومشاهير

كسر قلب والدته.. وفاة نجم "تيك توك" عن 24 عامًا (صورة)

Lebanon 24
27-11-2025 | 09:29
A-
A+
Doc-P-1447627-638998579955215866.png
Doc-P-1447627-638998579955215866.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
توفي نجم تيك توك ماركوي ذا غوت، المعروف باسم ماركوي كولينز، عن عمر 24 عامًا، بحسب ما أعلنت والدته سونيا كولينز عبر إنستغرام، واصفةً الفقد بأنه كسر قلبها.
Advertisement

واشتهر ماركوي بمحتواه الكوميدي، مراجعات الطعام، وفيديوهاته العائلية، وحقق على تيك توك نحو 6.9 مليون متابع، إضافة إلى 500 ألف متابع على إنستغرام. وأكدت والدته أنه كان شابًا طيب القلب، كريمًا ومحبًا لوالديه، ولم تكشف عن سبب الوفاة.

بدأ ماركوي مسيرته على تيك توك عام 2019، وجذب الجمهور بشخصيته المرحة وشغفه بالسيارات السريعة، وشارك كثيرًا في مقالب ومشاهد كوميدية مع عائلته. وكان آخر فيديو نشره قبل وفاته بيوم واحد، عبارة عن مقطع طريف عن وضع لوشن على قدميه.
 
يتابعه 7 ملايين.. وفاة نجم تيك توك "ماركوزي ذا غوت" عن 24 عاما
مواضيع ذات صلة
توفيت عن 19 عاماً.. اليكم سبب وفاة نجمة "تيك توك"
lebanon 24
27/11/2025 17:00:10 Lebanon 24 Lebanon 24
اب لـ3 أطفال... وفاة نجم "تيك توك" وهذا ما قالته زوجته عنه
lebanon 24
27/11/2025 17:00:10 Lebanon 24 Lebanon 24
شاب يقتل والده في مصر للاستيلاء على "توك توك"
lebanon 24
27/11/2025 17:00:10 Lebanon 24 Lebanon 24
تصغره بـ 24 عاماً.. بسبب بطلة "الطائر الرفراف" نجم تركي شهير يخضع للتجميل! (صورة)
lebanon 24
27/11/2025 17:00:10 Lebanon 24 Lebanon 24

يوم واحد

كولينز

كولي

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
07:46 | 2025-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:49 | 2025-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:33 | 2025-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:54 | 2025-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:26 | 2025-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
07:46 | 2025-11-27
04:49 | 2025-11-27
04:33 | 2025-11-27
03:54 | 2025-11-27
02:26 | 2025-11-27
23:28 | 2025-11-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24