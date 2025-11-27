Advertisement

فنون ومشاهير

رحيل فنانة عربيّة شابة... عانت من مرض السرطان في مراحل متقدّمة

Lebanon 24
27-11-2025 | 11:40
تُوفِيَت الفنانة التونسية بشرى محمد، بعد صراع مع المرض.
وفي هذا السياق، أعلن نقيب المهن الموسيقية في تونس ماهر الحمامي، في بيان، عن وفاة الفنانة.

وبحسب تقارير إعلامية، عانت محمد منذ أيلول 2024 من وعكة صحية، حيث كشفت بعض المصادر المقربة إلى أنّها كانت قد عانت من مرض السرطان في مراحل متقدمة. (ارم نيوز)
 
 
 
منشور نقيب الفنانيين


