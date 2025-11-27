20
بالصورة... هكذا عايدت ليال الاختيار شقيقها الراحل في عيد ميلاده
Lebanon 24
27-11-2025
|
14:12
A-
A+
نشرت الإعلامية
ليال الاختيار
صورة لشقيقها الراحل عبدو، في يوم عيد ميلاده، وهو برفقة طفلته.
وكتبت
الاختيار
رسالة مؤثّرة جاء فيها:
"Happy birthday my angel
May your soul rest in peace brother
الله يرحمك يا روحي انت".
وتجدر الإشارة إلى أنّ عبدو
الإختيار
فارق الحياة في حزيران الماضي، في
الإمارات
، بعد إصابته بأزمة قلبيّة مفاجئة.
