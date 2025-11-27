Advertisement

فنون ومشاهير

بالصورة... هكذا عايدت ليال الاختيار شقيقها الراحل في عيد ميلاده

Lebanon 24
27-11-2025 | 14:12
A-
A+
Doc-P-1447738-638998751334262392.jpg
Doc-P-1447738-638998751334262392.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نشرت الإعلامية ليال الاختيار صورة لشقيقها الراحل عبدو، في يوم عيد ميلاده، وهو برفقة طفلته.
Advertisement

وكتبت الاختيار رسالة مؤثّرة جاء فيها:
"Happy birthday my angel
May your soul rest in peace brother
الله يرحمك يا روحي انت".
 
 
وتجدر الإشارة إلى أنّ عبدو الإختيار فارق الحياة في حزيران الماضي، في الإمارات، بعد إصابته بأزمة قلبيّة مفاجئة.
 
 
مواضيع ذات صلة
بالصورة... هكذا عايدت جيسيكا عازار إبنة زوجها محمد صوفان في عيد ميلادها
lebanon 24
27/11/2025 23:25:10 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصورة… هكذا احتفلت ممثلة معروفة بعيد ميلاد زميلها
lebanon 24
27/11/2025 23:25:10 Lebanon 24 Lebanon 24
بكلمات له.. هكذا استذكر أحمد الحريري رفيق الحريري في عيد ميلاده الـ81
lebanon 24
27/11/2025 23:25:10 Lebanon 24 Lebanon 24
والدته الفنانة نشرت صورته.. هكذا أصبح إبن الفنان الراحل ملحم بركات
lebanon 24
27/11/2025 23:25:10 Lebanon 24 Lebanon 24

ليال الاختيار

الإختيار

الإمارات

تيار

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
15:40 | 2025-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:30 | 2025-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:58 | 2025-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:40 | 2025-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:29 | 2025-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
15:40 | 2025-11-27
14:30 | 2025-11-27
12:58 | 2025-11-27
11:40 | 2025-11-27
09:29 | 2025-11-27
07:46 | 2025-11-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24