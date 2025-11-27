21
تدهور وضع الفنان فضل شاكر داخل السجن.. وحديث عن إمكانيّة نقله بشكلٍ عاجل إلى المستشفى
Lebanon 24
27-11-2025
|
15:40
A-
A+
أفادت مصادر مطلعة أنّ "الحالة الصحية للفنان
فضل شاكر
شهدت تدهورًا ملحوظًا خلال الأيام الماضية داخل السجن"، وأشارت إلى أنّ "هناك توجهاً لنقله بشكلٍ عاجل إلى أحد مستشفيات العاصمة
بيروت
لتلقي الرعاية الطبية".
وأوضحت المصادر بحسب موقع "
القاهرة
24"، أنّ "شاكر يُعاني منذ مدة من مضاعفات نتيجة
مرض السكري
، ما استدعى وضعه تحت مراقبة طبية مشددة على مدار الساعة داخل السجن، خصوصاً بعد ملاحظة تراجع واضح في حالته العامة خلال الأيام الأخيرة".
وأضافت المصادر أنّ "شاكر من المرجح أن يمكث لفترة داخل المستشفى فور نقله، نظرًا لحاجته إلى متابعة دقيقة وعلاج خاص للسيطرة على المضاعفات الصحية التي يمرّ بها حاليًّا. (ارم نيوز)
