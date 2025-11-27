تدهور وضع الفنان فضل شاكر داخل السجن.. وحديث عن إمكانيّة نقله بشكلٍ عاجل إلى المستشفى

أفادت مصادر مطلعة أنّ "الحالة الصحية للفنان شهدت تدهورًا ملحوظًا خلال الأيام الماضية داخل السجن"، وأشارت إلى أنّ "هناك توجهاً لنقله بشكلٍ عاجل إلى أحد مستشفيات العاصمة لتلقي الرعاية الطبية".

Advertisement

وأوضحت المصادر بحسب موقع " 24"، أنّ "شاكر يُعاني منذ مدة من مضاعفات نتيجة ، ما استدعى وضعه تحت مراقبة طبية مشددة على مدار الساعة داخل السجن، خصوصاً بعد ملاحظة تراجع واضح في حالته العامة خلال الأيام الأخيرة".

وأضافت المصادر أنّ "شاكر من المرجح أن يمكث لفترة داخل المستشفى فور نقله، نظرًا لحاجته إلى متابعة دقيقة وعلاج خاص للسيطرة على المضاعفات الصحية التي يمرّ بها حاليًّا. (ارم نيوز)