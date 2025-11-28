Advertisement

فنون ومشاهير

بعد أنباء ارتباطه بدينا الشربيني.. فنانة شهيرة تكشف عن علاقتها بكريم عبد العزيز (فيديو)

Lebanon 24
28-11-2025 | 02:26
شاركت الفنانة المصرية هيدي كرم في برنامج "ورقة بيضا" الذي تقدمه الإعلامية يمنى بدراوي على قناة "النهار".
وكشفت هيدي العديد من أسرار حياتها الشخصية، وعن علاقتها بابنها ووالدتها وزملائها في المهنة، رافضة التعليق على أزمة الزج باسم الفنانة دينا الشربيني في انفصال الممثل كريم محمود عبد العزيز وزوجته آن الرفاعي، مؤكدة أنها مستعدة للارتباط مرة أخرى.

وقالت هيدي عن تأثير جمالها في مشوارها الفني: "الجمال منحني أولوية في بداياتي، لكنه لا يكفي وحده؛ فالموهبة والقبول هما الأساس، لأن الانبهار بالشكل وحده يزول مع الوقت".

وأوضحت هيدي أن برنامجها "نفسنة" كان محطة مهمة في مسيرتها الفنية، قائلة: "أتمنى تقديم برنامج نفسنة مرة أخرى، فهو تجربة تعلمت منها الكثير".

وتطرقت هيدي لعلاقتها بزملائها في الوسط الفني، فقالت عن الفنان كريم عبدالعزيز: "هو شخص طيب وجدع. عملت معه في الجزء الأخير من (الاختيار) وفي مسرحية (الباشا). كانت أول تجربة مسرحية لي، وكنت أبكي قبل العرض، لكنه هدّأني وساندني كثيراً".
عبد العزيز

محمود عبد

عبدالعزيز

الاختيار

الرفاعي

المصرية

الشربين

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24