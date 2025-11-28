بعدما قالت انها لا تفهم أغانيه.. الشامي يرد على نوال الزغبي (صورة)

Advertisement

تحدثت الفنانة خلال لقائها الأخير مع الإعلامي على شاشة الـ عن صوت الفنان السوري المعروف بـ " "، لافتة إلى أنها لا تفهم أغانيه.فقام الشامي بالرد على كلام نوال وتحديدًا عندما علقت على المواهب الشابة، وكان هو من بينهم وأكدت أنها تحب موسيقاه لكنها لا تفهم كلمات أغانيه.ووجه الشامي عبر خاصية حسابه الرسمي على إنستغرام رسالة لنوال الزغبي قال فيها: "النجمة الكبيرة نوال الزغبي كبرنا على صوتها واحترامها؛ من الضروري جداً أن يفسر لك أحدهم أغنياتي، مع أنها لا تحتاج تفسير، لكن من المؤكد أنك ستحبينهم كثيرًا".