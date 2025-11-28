25
o
بيروت
23
o
طرابلس
24
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
26
o
جونية
23
o
النبطية
17
o
زحلة
18
o
بعلبك
3
o
بشري
23
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
بعدما قالت انها لا تفهم أغانيه.. الشامي يرد على نوال الزغبي (صورة)
Lebanon 24
28-11-2025
|
02:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
تحدثت الفنانة
نوال الزغبي
خلال لقائها الأخير مع الإعلامي
رودولف هلال
على شاشة الـ
lbci
عن صوت الفنان السوري
عبدالرحمن
فواز
المعروف بـ "
الشامي
"، لافتة إلى أنها لا تفهم أغانيه.
Advertisement
فقام الشامي بالرد على كلام نوال وتحديدًا عندما علقت على المواهب الشابة، وكان هو من بينهم وأكدت أنها تحب موسيقاه لكنها لا تفهم كلمات أغانيه.
ووجه الشامي عبر خاصية
ستوري
حسابه الرسمي على إنستغرام رسالة لنوال الزغبي قال فيها: "النجمة الكبيرة نوال الزغبي كبرنا على صوتها واحترامها؛ من الضروري جداً أن يفسر لك أحدهم أغنياتي، مع أنها لا تحتاج تفسير، لكن من المؤكد أنك ستحبينهم كثيرًا".
وأضاف: "تمثل جيلنا، والأغنية الحديثة، وملايين كثيرة، ولأنني أتشرف بك يانجمة، ومنتعلم منكم".
مواضيع ذات صلة
نوال الزغبي عن الشامي: "ما بعرف شو بغني" (فيديو)
Lebanon 24
نوال الزغبي عن الشامي: "ما بعرف شو بغني" (فيديو)
28/11/2025 12:05:39
28/11/2025 12:05:39
Lebanon 24
Lebanon 24
"يديعوت أحرونوت": رئيس الأركان الإسرائيلي يصل إلى منزل عائلة غولدين في "كفار سابا" بعدما قالت حماس إنها عثرت على جثمانه في رفح
Lebanon 24
"يديعوت أحرونوت": رئيس الأركان الإسرائيلي يصل إلى منزل عائلة غولدين في "كفار سابا" بعدما قالت حماس إنها عثرت على جثمانه في رفح
28/11/2025 12:05:39
28/11/2025 12:05:39
Lebanon 24
Lebanon 24
أحمد سعد يشعل مسرح باريس بأشهر أغانيه ويعد جمهوره بالمفاجآت
Lebanon 24
أحمد سعد يشعل مسرح باريس بأشهر أغانيه ويعد جمهوره بالمفاجآت
28/11/2025 12:05:39
28/11/2025 12:05:39
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مُؤلمة... وفاة طفل بعدما صدمته سيارة
Lebanon 24
حادثة مُؤلمة... وفاة طفل بعدما صدمته سيارة
28/11/2025 12:05:39
28/11/2025 12:05:39
Lebanon 24
Lebanon 24
نوال الزغبي
رودولف هلال
عبدالرحمن
الرحمن
رنا ❗️
الشام
ستوري
تابع
قد يعجبك أيضاً
بسبب تلوّث جرحها والدة فنانة شهيرة تخضع لعملية جراحية ثانية.. والأخيرة تتجاهل الأمر! (صورة)
Lebanon 24
بسبب تلوّث جرحها والدة فنانة شهيرة تخضع لعملية جراحية ثانية.. والأخيرة تتجاهل الأمر! (صورة)
04:02 | 2025-11-28
28/11/2025 04:02:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أنباء ارتباطه بدينا الشربيني.. فنانة شهيرة تكشف عن علاقتها بكريم عبد العزيز (فيديو)
Lebanon 24
بعد أنباء ارتباطه بدينا الشربيني.. فنانة شهيرة تكشف عن علاقتها بكريم عبد العزيز (فيديو)
02:26 | 2025-11-28
28/11/2025 02:26:41
Lebanon 24
Lebanon 24
عادل إمام استقبل وفداً إماراتياً في منزله
Lebanon 24
عادل إمام استقبل وفداً إماراتياً في منزله
23:00 | 2025-11-27
27/11/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الشائعات… ما الذي كشفه محمد شاكر عن صحة والده؟
Lebanon 24
بعد الشائعات… ما الذي كشفه محمد شاكر عن صحة والده؟
16:45 | 2025-11-27
27/11/2025 04:45:31
Lebanon 24
Lebanon 24
تدهور وضع الفنان فضل شاكر داخل السجن.. وحديث عن إمكانيّة نقله بشكلٍ عاجل إلى المستشفى
Lebanon 24
تدهور وضع الفنان فضل شاكر داخل السجن.. وحديث عن إمكانيّة نقله بشكلٍ عاجل إلى المستشفى
15:40 | 2025-11-27
27/11/2025 03:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
لأوّل مرّة ماريتا الحلاني تتحدّث عن طلاقها... ومفاجأة كبيرة هل ستتزوّج قريباً؟
Lebanon 24
لأوّل مرّة ماريتا الحلاني تتحدّث عن طلاقها... ومفاجأة كبيرة هل ستتزوّج قريباً؟
14:30 | 2025-11-27
27/11/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ما علاقة هذا "الضابط الكبير" بنوح زعيتر؟
Lebanon 24
ما علاقة هذا "الضابط الكبير" بنوح زعيتر؟
06:42 | 2025-11-27
27/11/2025 06:42:59
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عن اغتيال طبطبائي.. ضابط عمره 23 عاماً خطّط لقتله!
Lebanon 24
مفاجأة عن اغتيال طبطبائي.. ضابط عمره 23 عاماً خطّط لقتله!
01:39 | 2025-11-28
28/11/2025 01:39:48
Lebanon 24
Lebanon 24
للعسكريين.. إليكم هذا الخبر بشأن المنحة المالية
Lebanon 24
للعسكريين.. إليكم هذا الخبر بشأن المنحة المالية
05:20 | 2025-11-27
27/11/2025 05:20:08
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" يخلع "ثوب الجيش".. إلى الـ2006 "دُر"
Lebanon 24
"حزب الله" يخلع "ثوب الجيش".. إلى الـ2006 "دُر"
06:00 | 2025-11-27
27/11/2025 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
04:02 | 2025-11-28
بسبب تلوّث جرحها والدة فنانة شهيرة تخضع لعملية جراحية ثانية.. والأخيرة تتجاهل الأمر! (صورة)
02:26 | 2025-11-28
بعد أنباء ارتباطه بدينا الشربيني.. فنانة شهيرة تكشف عن علاقتها بكريم عبد العزيز (فيديو)
23:00 | 2025-11-27
عادل إمام استقبل وفداً إماراتياً في منزله
16:45 | 2025-11-27
بعد الشائعات… ما الذي كشفه محمد شاكر عن صحة والده؟
15:40 | 2025-11-27
تدهور وضع الفنان فضل شاكر داخل السجن.. وحديث عن إمكانيّة نقله بشكلٍ عاجل إلى المستشفى
14:30 | 2025-11-27
لأوّل مرّة ماريتا الحلاني تتحدّث عن طلاقها... ومفاجأة كبيرة هل ستتزوّج قريباً؟
فيديو
بعد أنباء ارتباطه بدينا الشربيني.. فنانة شهيرة تكشف عن علاقتها بكريم عبد العزيز (فيديو)
Lebanon 24
بعد أنباء ارتباطه بدينا الشربيني.. فنانة شهيرة تكشف عن علاقتها بكريم عبد العزيز (فيديو)
02:26 | 2025-11-28
28/11/2025 12:05:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. قداس للبابا لاوون الرابع عشر في إسطنبول
Lebanon 24
بث مباشر.. قداس للبابا لاوون الرابع عشر في إسطنبول
01:58 | 2025-11-28
28/11/2025 12:05:39
Lebanon 24
Lebanon 24
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
Lebanon 24
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
02:38 | 2025-11-19
28/11/2025 12:05:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24