فنون ومشاهير

بسبب تلوّث جرحها والدة فنانة شهيرة تخضع لعملية جراحية ثانية.. والأخيرة تتجاهل الأمر! (صورة)

Lebanon 24
28-11-2025 | 04:02
خضعت والدة الفنانة المصرية روبي لعملية جراحية للمرة الثانية وذلك بعد تلوّث الجرح في العملية الأولى، وهو ما اضطر الأطباء لإجراء عمل جراحي آخر.
وطلبت شقيقة روبي الدعاء لوالدتها بالشفاء، حيث قالت عبر حسابها الخاص في "فيسبوك": "من كام يوم، ماما تعبت جداً ودخلت عملية كبيرة، الجرح تلوّث بعدها، فندخل عملية تانية النهاردة، يا رب سلّم يا رب وفك كربي يا رب، ادعولها ربنا يخلّيها لي وتقوم بالسلامة، ربنا يشفيكي يا أمي يا رب، ويا رب عدّي الأيام دي على خير".

الا ان اللافت ان روبي تجاهلت الأمر ولم تنشر أي شيء على حساباتها الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما دفع جمهورها للتساؤل عن أسباب صمتها.

