بعد خضوعه لعملية جراحية عاجلة.. تامر حسني يكشف حالته الصحية ويوضح حقيقة وقوع "خطأ طبي"
Lebanon 24
28-11-2025
|
16:31
photos
كشف الفنان المصري
تامر حسني
،اليوم الجمعة، مستجدات وضعه الصحي، مؤكداً عدم صحة ما تردد في الأيام الأخيرة بشأن تعرضه لخطأ طبي خلال العملية الجراحية التي أجراها في
ألمانيا
.
وكان حسني قد خضع لعملية جراحية طارئة هناك قبل أيام، ثم عاد إلى مصر لمتابعة العلاج، في ظل انتشار معلومات متضاربة حول وضعه الصحي.
وأوضح الفنان عبر حساباته الرسمية على
مواقع التواصل الاجتماعي
: "أحباء قلبي الذين لم يتركوني لوحدي، أتمنى لكم جميعاً جمعة مباركة، ولكن أريد أن أوضح شيئاً.. لا صحة لكل ما يُروّج حول وقوع خطأ طبي".
وأضاف: أنا بحمد الله وفضله أتحسن كل يوم، والمتابعة قائمة بين المستشفى في ألمانيا ومصر"، موضحاً أن المستشفى الألماني أشاد بالأطباء المصريين المشرفين على حالته.
وتابع: "أكيد أمر بأيام صعبة لأنها عملية كبيرة، ولكن بكرم ربنا ومن ثم بدعواتكم ستمر هذه المرحلة بسلام".
