فنون ومشاهير

بعد أنباء انفصاله عن زوجته.. إعلامي شهير يحتفل بخطوبة ابنه (صور)

Lebanon 24
29-11-2025 | 02:21
احتفل الإعلامي المصري عمرو أديب وزوجته الإعلامية لميس الحديدي بخطوبة نجلهما نور في حفل صغير اقتصر على الأسرة والأصدقاء المقربين، وذلك بعد أيام من انتشار أخبار غير مؤكدة عن طلاق الثنائي
وأقيم الحفل في منزل العائلة، ظهر فيها عمرو ولميس في أجواء مليئة بالسعادة، وحرصا على التقاط الصور العائلية مع العروسين، في تكذيب لشائعة الطلاق.
 
 
 
 
وانتشرت في الأيام الماضية أنباء تتحدث عن طلاق أديب والحديدي، وسط صمت من الإعلاميين الشهيرين، وذلك بعد تداول منشورات تزعم أن عمرو اتخذ قرار الانفصال عن لميس، تمهيدًا بحسب الشائعة للزواج بسيدة أعمال.

