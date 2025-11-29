بعد أنباء انفصاله عن زوجته.. إعلامي شهير يحتفل بخطوبة ابنه (صور)



احتفل الإعلامي أديب وزوجته الإعلامية بخطوبة نجلهما نور في حفل صغير اقتصر على الأسرة والأصدقاء المقربين، وذلك بعد أيام من انتشار غير مؤكدة عن طلاق .وأقيم الحفل في منزل العائلة، ظهر فيها عمرو ولميس في أجواء مليئة بالسعادة، وحرصا على التقاط الصور العائلية مع العروسين، في تكذيب لشائعة الطلاق.

وانتشرت في الأيام الماضية أنباء تتحدث عن طلاق أديب والحديدي، وسط صمت من الإعلاميين الشهيرين، وذلك بعد تداول منشورات تزعم أن عمرو اتخذ قرار الانفصال عن لميس، تمهيدًا بحسب الشائعة للزواج بسيدة أعمال.