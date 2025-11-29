25
فنون ومشاهير
بعد أنباء انفصاله عن زوجته.. إعلامي شهير يحتفل بخطوبة ابنه (صور)
Lebanon 24
29-11-2025
|
02:21
احتفل الإعلامي
المصري عمرو
أديب وزوجته الإعلامية
لميس الحديدي
بخطوبة نجلهما نور في حفل صغير اقتصر على الأسرة والأصدقاء المقربين، وذلك بعد أيام من انتشار
أخبار
غير مؤكدة عن طلاق
الثنائي
.
وأقيم الحفل في منزل العائلة، ظهر فيها عمرو ولميس في أجواء مليئة بالسعادة، وحرصا على التقاط الصور العائلية مع العروسين، في تكذيب لشائعة الطلاق.
وانتشرت في الأيام الماضية أنباء تتحدث عن طلاق أديب والحديدي، وسط صمت من الإعلاميين الشهيرين، وذلك بعد تداول منشورات تزعم أن عمرو اتخذ قرار الانفصال عن لميس، تمهيدًا بحسب الشائعة للزواج بسيدة أعمال.
بعد انتشار شائعة انفصالهما.. فنان لبناني شهير يحتفل برفقة زوجته بعيده بأجواء رومانسية (فيديو)
فنان شهير يلجأ للقضاء لمنع ابنه من السفر.. إليكم السبب (صورة)
الحكم سيصدر يوم الخميس.. سعد لمجرد مجدداً أمام القضاء الفرنسي
بأجواء رومانسية.. الإعلامي رامز القاضي يحتفل بخطوبته (فيديو)
بعد الحديث عن إمكانية تعرّضه لخطأ طبي.. هذا ما كشفته بسمة بوسيل عن طليقها تامر حسني
وضعت على جهاز تنفس.. زوجة فنان شهير تتعرّض لوعكة صحية وتطلب من الجمهور الدعاء لها (فيديو)
تهديد ينشره أدرعي.. هذا أول رد إسرائيلي على نعيم قاسم
خبر جديد عن الـ50 دولاراً.. ما الذي تمّ اكتشافه؟
دولة ترسل مليارات إلى لبنان.. تقريرٌ إسرائيليّ يحدّدها!
إقرأوا ما قيل عن الحرب في لبنان.. تقريرٌ إماراتي يشرح
"قنبلة" تفجرها إسرائيل ضد لبنان.. تل أبيب تسعى لاغتيال الترسيم!
ماريتا الحلاني تكشف كيف أخبرت والدها عاصي بقرار طلاقها.. وهكذا كانت ردة فعله (فيديو)
بعد أنباء ارتباطه بدينا الشربيني.. فنانة شهيرة تكشف عن علاقتها بكريم عبد العزيز (فيديو)
بث مباشر.. قداس للبابا لاوون الرابع عشر في إسطنبول
