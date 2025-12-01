Advertisement

فنون ومشاهير

بعد استقرارها في مصر.. هكذا ردت سلاف فواخرجي على الحملات ضدها

Lebanon 24
01-12-2025 | 04:02
بعد الانتقادات التي طاولتها في الفترة الأخيرة بسبب استقرارها في مصر بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في سوريا، ردت الفنانة السورية سلاف فواخرجي على الحملات ضدها. 
وقالت سلاف في تصريحات على هامش حضورها إحدى الفعاليات الفنية أخيراً: "حبّي لمصر كبير وبدخلها وأنا آمنة، وبيهمّني الانتقاد، ولكن ليس الهجوم".

وأضافت: "أنا صاحبة رأي، ولا أخاف، وممكن تكون فيه حملات ضدّي، ومش بشوّه الحياة الحلوة من التعليقات السلبية".

يُذكر ان فواخرجي أعلنت استقرارها في مصر، بعد سقوط نظام الأسد، مشيرةً الى أن مصر وشعبها تحتضن كل مَن يدخل إليها.


سلاف فواخرجي

بشار الأسد

السورية

سوريا

الأسد

سورية

