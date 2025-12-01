بعد استقرارها في مصر.. هكذا ردت سلاف فواخرجي على الحملات ضدها

Advertisement

بعد الانتقادات التي طاولتها في الفترة الأخيرة بسبب استقرارها في مصر بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع في ، ردت الفنانة على الحملات ضدها.وقالت سلاف في تصريحات على هامش حضورها إحدى الفعاليات الفنية أخيراً: "حبّي لمصر كبير وبدخلها وأنا آمنة، وبيهمّني الانتقاد، ولكن ليس الهجوم".وأضافت: "أنا صاحبة رأي، ولا أخاف، وممكن تكون فيه حملات ضدّي، ومش بشوّه الحياة الحلوة من التعليقات السلبية".يُذكر ان فواخرجي أعلنت استقرارها في مصر، بعد سقوط نظام ، مشيرةً الى أن مصر وشعبها تحتضن كل مَن يدخل إليها.