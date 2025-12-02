بعد إصابتها بجلطة دماغية.. فنانة شهيرة تتعرّض مجددا لوعكة صحية (صورة)

مُجددا تعرّضت الفنانة لأزمة صحية جديدة ما أثار قلق جمهورها.

وقال الحساب الرسمي لحياة عبر حسابها على إنستغرام:"اللهم اشفِها شفاءً لا يغادر سقمًا، وألبسها ثوب الصحة والعافية ، ابتسامتج ابد ما تفارقنا… مالنا غير الصبر والأمل بالله سبحانه وتعالى، دعواتكم."



وكانت الفهد قد تعرضت في وقت سابق لوعكة صحية كبيرة استلزمت دخولها غرفة العناية المركزة بعد مضاعفات ناجمة عن عملية القسطرة، إذ أصيبت بجلطة دماغية أثرت على حالتها، لكنها ظلت في وعيها.