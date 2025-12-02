22
o
بيروت
20
o
طرابلس
20
o
صور
19
o
جبيل
20
o
صيدا
22
o
جونية
20
o
النبطية
17
o
زحلة
14
o
بعلبك
3
o
بشري
15
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
بعد إصابتها بجلطة دماغية.. فنانة شهيرة تتعرّض مجددا لوعكة صحية (صورة)
Lebanon 24
02-12-2025
|
03:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
مُجددا تعرّضت الفنانة
الكويتية
حياة الفهد
لأزمة صحية جديدة ما أثار قلق جمهورها.
Advertisement
وقال الحساب الرسمي لحياة
الفهد
عبر حسابها على إنستغرام:"اللهم اشفِها شفاءً لا يغادر سقمًا، وألبسها ثوب الصحة والعافية
يا رب
، ابتسامتج ابد ما تفارقنا… مالنا غير الصبر والأمل بالله سبحانه وتعالى، دعواتكم."
وكانت الفهد قد تعرضت في وقت سابق لوعكة صحية كبيرة استلزمت دخولها غرفة العناية المركزة بعد مضاعفات ناجمة عن عملية القسطرة، إذ أصيبت بجلطة دماغية أثرت على حالتها، لكنها ظلت في وعيها.
مواضيع ذات صلة
نُقلتا إلى المستشفى على عجل.. شقيقتا فنانة شهيرة تتعرّضان لوعكة صحية (صورة)
Lebanon 24
نُقلتا إلى المستشفى على عجل.. شقيقتا فنانة شهيرة تتعرّضان لوعكة صحية (صورة)
02/12/2025 12:38:20
02/12/2025 12:38:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إصابته بجلطة دماغيّة.. هذه آخر المستجدات عن الحالة الصحيّة للإعلاميّ البارز
Lebanon 24
بعد إصابته بجلطة دماغيّة.. هذه آخر المستجدات عن الحالة الصحيّة للإعلاميّ البارز
02/12/2025 12:38:20
02/12/2025 12:38:20
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لوعكة صحية جديدة.. فنان يدخل غرفة العناية مجددًا
Lebanon 24
تعرّض لوعكة صحية جديدة.. فنان يدخل غرفة العناية مجددًا
02/12/2025 12:38:20
02/12/2025 12:38:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أيام من إطلاق سراحها.. فنان وزوجته يتعرضان لوعكة صحية (صورة)
Lebanon 24
بعد أيام من إطلاق سراحها.. فنان وزوجته يتعرضان لوعكة صحية (صورة)
02/12/2025 12:38:20
02/12/2025 12:38:20
Lebanon 24
Lebanon 24
الله سبحانه وتعالى
حياة الفهد
الكويتية
الكويتي
الكويت
كويتي
يا رب
الفهد
قد يعجبك أيضاً
بسبب شكلها ونحافتها الزائدة.. نجمة شهيرة تُثير الجدل وترد على الانتقادات (صور)
Lebanon 24
بسبب شكلها ونحافتها الزائدة.. نجمة شهيرة تُثير الجدل وترد على الانتقادات (صور)
02:25 | 2025-12-02
02/12/2025 02:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تأجيل جلسة محاكمته.. هكذا علّق سعد لمجرد
Lebanon 24
بعد تأجيل جلسة محاكمته.. هكذا علّق سعد لمجرد
00:35 | 2025-12-02
02/12/2025 12:35:45
Lebanon 24
Lebanon 24
ليليا الأطرش.. جمال وأناقة باللون الوردي (صورة)
Lebanon 24
ليليا الأطرش.. جمال وأناقة باللون الوردي (صورة)
23:00 | 2025-12-01
01/12/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في هذا الموعد.. جوزيف عطية يلتقي جمهوره اللبناني
Lebanon 24
في هذا الموعد.. جوزيف عطية يلتقي جمهوره اللبناني
16:04 | 2025-12-01
01/12/2025 04:04:30
Lebanon 24
Lebanon 24
إبنتها أطلقت نداء إستغاثة... نقل فنانة قديرة إلى العناية المركّزة بعد تدهور وضعها الصحيّ
Lebanon 24
إبنتها أطلقت نداء إستغاثة... نقل فنانة قديرة إلى العناية المركّزة بعد تدهور وضعها الصحيّ
12:04 | 2025-12-01
01/12/2025 12:04:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بين "سلام" البابا ورسالة "حزب الله".. هل تحيِّد زيارة بيروت شبح الحرب؟
Lebanon 24
بين "سلام" البابا ورسالة "حزب الله".. هل تحيِّد زيارة بيروت شبح الحرب؟
12:00 | 2025-12-01
01/12/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث سير مروّع... وفاة سيّدة وإصابة إبنتها بجروحٍ خطيرة
Lebanon 24
حادث سير مروّع... وفاة سيّدة وإصابة إبنتها بجروحٍ خطيرة
07:50 | 2025-12-01
01/12/2025 07:50:14
Lebanon 24
Lebanon 24
عن احتمال اندلاع حرب جديدة بين حزب الله وإسرائيل.. إليكم ما كشفه تقرير بريطاني
Lebanon 24
عن احتمال اندلاع حرب جديدة بين حزب الله وإسرائيل.. إليكم ما كشفه تقرير بريطاني
10:30 | 2025-12-01
01/12/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولة عربيّة تلقّت تحذيراً من عمليّة إسرائيليّة قريبة ضدّ "حزب الله"... كم ستستمرّ؟
Lebanon 24
دولة عربيّة تلقّت تحذيراً من عمليّة إسرائيليّة قريبة ضدّ "حزب الله"... كم ستستمرّ؟
08:15 | 2025-12-01
01/12/2025 08:15:23
Lebanon 24
Lebanon 24
في اليوم الأول من زيارته للبنان… البابا يضع السلام طريقًا للخلاص
Lebanon 24
في اليوم الأول من زيارته للبنان… البابا يضع السلام طريقًا للخلاص
10:00 | 2025-12-01
01/12/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
02:25 | 2025-12-02
بسبب شكلها ونحافتها الزائدة.. نجمة شهيرة تُثير الجدل وترد على الانتقادات (صور)
00:35 | 2025-12-02
بعد تأجيل جلسة محاكمته.. هكذا علّق سعد لمجرد
23:00 | 2025-12-01
ليليا الأطرش.. جمال وأناقة باللون الوردي (صورة)
16:04 | 2025-12-01
في هذا الموعد.. جوزيف عطية يلتقي جمهوره اللبناني
12:04 | 2025-12-01
إبنتها أطلقت نداء إستغاثة... نقل فنانة قديرة إلى العناية المركّزة بعد تدهور وضعها الصحيّ
10:55 | 2025-12-01
بعيداً عن الإعلام... خطوبة مُخرج معروف جدّاً من حبيبته المُنتجة
فيديو
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
02/12/2025 12:38:20
Lebanon 24
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
04:38 | 2025-12-01
02/12/2025 12:38:20
Lebanon 24
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
01:34 | 2025-12-01
02/12/2025 12:38:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24