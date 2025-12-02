Advertisement

فنون ومشاهير

بعد إصابتها بجلطة دماغية.. فنانة شهيرة تتعرّض مجددا لوعكة صحية (صورة)

Lebanon 24
02-12-2025 | 03:54
A-
A+
Doc-P-1449852-639002701982738931.jpg
Doc-P-1449852-639002701982738931.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
مُجددا تعرّضت الفنانة الكويتية حياة الفهد لأزمة صحية جديدة ما أثار قلق جمهورها. 
Advertisement
 
 
 
 
وقال الحساب الرسمي لحياة الفهد عبر حسابها على إنستغرام:"اللهم اشفِها شفاءً لا يغادر سقمًا، وألبسها ثوب الصحة والعافية يا رب، ابتسامتج ابد ما تفارقنا… مالنا غير الصبر والأمل بالله سبحانه وتعالى، دعواتكم."

وكانت الفهد قد تعرضت في وقت سابق لوعكة صحية كبيرة استلزمت دخولها غرفة العناية المركزة بعد مضاعفات ناجمة عن عملية القسطرة، إذ أصيبت بجلطة دماغية أثرت على حالتها، لكنها ظلت في وعيها. 

مواضيع ذات صلة
نُقلتا إلى المستشفى على عجل.. شقيقتا فنانة شهيرة تتعرّضان لوعكة صحية (صورة)
lebanon 24
02/12/2025 12:38:20 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد إصابته بجلطة دماغيّة.. هذه آخر المستجدات عن الحالة الصحيّة للإعلاميّ البارز
lebanon 24
02/12/2025 12:38:20 Lebanon 24 Lebanon 24
تعرّض لوعكة صحية جديدة.. فنان يدخل غرفة العناية مجددًا
lebanon 24
02/12/2025 12:38:20 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد أيام من إطلاق سراحها.. فنان وزوجته يتعرضان لوعكة صحية (صورة)
lebanon 24
02/12/2025 12:38:20 Lebanon 24 Lebanon 24

الله سبحانه وتعالى

حياة الفهد

الكويتية

الكويتي

الكويت

كويتي

يا رب

الفهد

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:50 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:15 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
02:25 | 2025-12-02
00:35 | 2025-12-02
23:00 | 2025-12-01
16:04 | 2025-12-01
12:04 | 2025-12-01
10:55 | 2025-12-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24