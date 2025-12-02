Advertisement

فنون ومشاهير

تعرّض لحالة طبيّة طارئة.. وفاة فنان شاب عن 26 عاماً وهذا ما كشفه مصدر مُقرّب منه

Lebanon 24
02-12-2025 | 07:38
توفي مغني الراب الصاعد "بورستاسي" المعروف باسم كارليتو ميلفورت، عن عمر ناهز 26 عاماً، إثر تعرضه لحالة طبية طارئة، نُقِلَ على اثرها إلى المستشفى بشكلٍ عاجلٍ.

وبحسب موقع موقع "TMZ" الأميركيّ، قالت مصادر مقربة من "بورستاسي"، إنّ "الفنان تمّ نقله إلى المستشفى من الفندق الذي كان يقيم فيه في بوكا راتون في ولاية فلوريدا، حيث مكث في المجمع السكني لمدة عشرة أيام برفقة امرأة وطفل صغير". (ارم نيوز)
وفاة مغني الراب بورستاسي عن 26 عاماً
 
 
