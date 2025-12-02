تعرّض لحالة طبيّة طارئة.. وفاة فنان شاب عن 26 عاماً وهذا ما كشفه مصدر مُقرّب منه

توفي مغني الراب الصاعد "بورستاسي" المعروف باسم كارليتو ميلفورت، عن عمر ناهز 26 عاماً، إثر تعرضه لحالة طبية طارئة، نُقِلَ على اثرها إلى المستشفى بشكلٍ عاجلٍ.



وبحسب موقع موقع "TMZ" الأميركيّ، قالت مصادر مقربة من "بورستاسي"، إنّ "الفنان تمّ نقله إلى المستشفى من الفندق الذي كان يقيم فيه في في ، حيث مكث في المجمع السكني لمدة عشرة أيام برفقة امرأة وطفل صغير". (ارم نيوز)