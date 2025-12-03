نيكول سابا تحضّر لطرح مجموعة من الأغاني المنفردة قريبًا

Advertisement

كشفت النجمة أنّ اختياراتها الفنية المقبلة ستكون «صعبة للغاية»، وذلك في أعقاب النجاح الكبير الذي حققته من خلال شخصية قدرية في مسلسل «وتقابل حبيب» خلال شهر الماضي، حيث جرى تكريمها أكثر من خمس مرات بعد هذا النجاح.وأوضحت سابا أنّها تقرأ حاليًا عددًا من الأعمال الدرامية الجديدة، وتسعى إلى اختيار الأنسب منها، معتبرة أنّ معايير باتت أكثر صعوبة بعد التميّز الذي حققته في آخر أدوارها.وقالت: «أحاول أن أختار عملًا لا تقلّ أهميته أو قوّته عن دور قدرية»، مشيرةً إلى أنّ ذلك يشكّل تحديًا فنيًا حقيقيًا لها في هذه المرحلة.وعلى الصعيد الغنائي، أعلنت نيكول سابا أنّها تعمل على تجهيز مجموعة من الأغاني المنفردة التي ستُطرح تباعًا، معربة عن أملها في أن تنال استحسان جمهورها، خاتمةً حديثها بقولها: «إن شاء الله».يُذكر أنّ شخصية قدرية التي جسّدتها في مسلسل «وتقابل حبيب» حظيت بتفاعل وإشادة واسعين من الجمهور والنقاد خلال الموسم الرمضاني الفائت. (اليوم السابع)