18
o
بيروت
15
o
طرابلس
19
o
صور
17
o
جبيل
19
o
صيدا
20
o
جونية
17
o
النبطية
8
o
زحلة
9
o
بعلبك
1
o
بشري
13
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
نيكول سابا تحضّر لطرح مجموعة من الأغاني المنفردة قريبًا
Lebanon 24
03-12-2025
|
16:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت النجمة
نيكول سابا
أنّ اختياراتها الفنية المقبلة ستكون «صعبة للغاية»، وذلك في أعقاب النجاح الكبير الذي حققته من خلال شخصية قدرية في مسلسل «وتقابل حبيب» خلال شهر
رمضان
الماضي، حيث جرى تكريمها أكثر من خمس مرات بعد هذا النجاح.
Advertisement
وأوضحت سابا أنّها تقرأ حاليًا عددًا من الأعمال الدرامية الجديدة، وتسعى إلى اختيار الأنسب منها، معتبرة أنّ معايير
الاختيار
باتت أكثر صعوبة بعد التميّز الذي حققته في آخر أدوارها.
وقالت: «أحاول أن أختار عملًا لا تقلّ أهميته أو قوّته عن دور قدرية»، مشيرةً إلى أنّ ذلك يشكّل تحديًا فنيًا حقيقيًا لها في هذه المرحلة.
وعلى الصعيد الغنائي، أعلنت نيكول سابا أنّها تعمل على تجهيز مجموعة من الأغاني المنفردة التي ستُطرح تباعًا، معربة عن أملها في أن تنال استحسان جمهورها، خاتمةً حديثها بقولها: «إن شاء الله».
يُذكر أنّ شخصية قدرية التي جسّدتها في مسلسل «وتقابل حبيب» حظيت بتفاعل وإشادة واسعين من الجمهور والنقاد خلال الموسم الرمضاني الفائت. (اليوم السابع)
مواضيع ذات صلة
أغنية جديدة لأنغام بعنوان "اختلفنا فرقنا افترقنا" قريباً
Lebanon 24
أغنية جديدة لأنغام بعنوان "اختلفنا فرقنا افترقنا" قريباً
04/12/2025 03:31:46
04/12/2025 03:31:46
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: لن يحضر أي مسؤول أميركي قمّة مجموعة العشرين بجنوب إفريقيا طالما استمرت الانتهاكات بحق السكان من أصول أوروبية
Lebanon 24
ترامب: لن يحضر أي مسؤول أميركي قمّة مجموعة العشرين بجنوب إفريقيا طالما استمرت الانتهاكات بحق السكان من أصول أوروبية
04/12/2025 03:31:46
04/12/2025 03:31:46
Lebanon 24
Lebanon 24
روبي تطرح أغنية "حقك عليا"
Lebanon 24
روبي تطرح أغنية "حقك عليا"
04/12/2025 03:31:46
04/12/2025 03:31:46
Lebanon 24
Lebanon 24
هيفا وهبي تحضّر لجولة غنائية عالمية بعد إطلاق الجزء الأول من ألبومها
Lebanon 24
هيفا وهبي تحضّر لجولة غنائية عالمية بعد إطلاق الجزء الأول من ألبومها
04/12/2025 03:31:46
04/12/2025 03:31:46
Lebanon 24
Lebanon 24
نيكول سابا
الاختيار
الرمضان
رمضان
تيار
قدري
ايير
قد يعجبك أيضاً
مايا رعيدي تبرز تجربتها في التنقل من خلال منشور جديد
Lebanon 24
مايا رعيدي تبرز تجربتها في التنقل من خلال منشور جديد
12:43 | 2025-12-03
03/12/2025 12:43:24
Lebanon 24
Lebanon 24
السجن 3 سنوات للمتهمين باستغلال "شيكات" الفنانة بوسي
Lebanon 24
السجن 3 سنوات للمتهمين باستغلال "شيكات" الفنانة بوسي
10:32 | 2025-12-03
03/12/2025 10:32:29
Lebanon 24
Lebanon 24
نُقِلَت إلى العناية المركّزة للمرّة الثانيّة.. وكيل أعمال فنانة عربيّة شهيرة يكشف آخر تطورات وضعها الصحيّ
Lebanon 24
نُقِلَت إلى العناية المركّزة للمرّة الثانيّة.. وكيل أعمال فنانة عربيّة شهيرة يكشف آخر تطورات وضعها الصحيّ
08:03 | 2025-12-03
03/12/2025 08:03:49
Lebanon 24
Lebanon 24
ريم السعيدي تُثير قلق مُحبيها: أحتاج إلى طبيب (صورة)
Lebanon 24
ريم السعيدي تُثير قلق مُحبيها: أحتاج إلى طبيب (صورة)
06:51 | 2025-12-03
03/12/2025 06:51:43
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لنزيف داخلي حاد.. نقل نجم تركي شهير للعناية المركزة (صورة)
Lebanon 24
تعرّض لنزيف داخلي حاد.. نقل نجم تركي شهير للعناية المركزة (صورة)
04:15 | 2025-12-03
03/12/2025 04:15:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
كشفت سراً عن نصرالله.. باميلا الكيك تُعلن إصابتها بهذا المرض (فيديو)
Lebanon 24
كشفت سراً عن نصرالله.. باميلا الكيك تُعلن إصابتها بهذا المرض (فيديو)
00:14 | 2025-12-03
03/12/2025 12:14:45
Lebanon 24
Lebanon 24
"نورٌ في السماء".. العرافة بابا فانغا: هذا ما سيحدث يوم الجمعة
Lebanon 24
"نورٌ في السماء".. العرافة بابا فانغا: هذا ما سيحدث يوم الجمعة
07:09 | 2025-12-03
03/12/2025 07:09:40
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٌ إسرائيلي عن لبنان.. هذا ما ستفعله أميركا
Lebanon 24
تقريرٌ إسرائيلي عن لبنان.. هذا ما ستفعله أميركا
07:32 | 2025-12-03
03/12/2025 07:32:12
Lebanon 24
Lebanon 24
التنظيم الراقي لزيارة البابا جاء متناسبا مع تاريخيتها
Lebanon 24
التنظيم الراقي لزيارة البابا جاء متناسبا مع تاريخيتها
08:30 | 2025-12-03
03/12/2025 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان اعجوبة"...هذا ما أثمرته زيارة البابا لقديس لبنان
Lebanon 24
"لبنان اعجوبة"...هذا ما أثمرته زيارة البابا لقديس لبنان
09:01 | 2025-12-03
03/12/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
12:43 | 2025-12-03
مايا رعيدي تبرز تجربتها في التنقل من خلال منشور جديد
10:32 | 2025-12-03
السجن 3 سنوات للمتهمين باستغلال "شيكات" الفنانة بوسي
08:03 | 2025-12-03
نُقِلَت إلى العناية المركّزة للمرّة الثانيّة.. وكيل أعمال فنانة عربيّة شهيرة يكشف آخر تطورات وضعها الصحيّ
06:51 | 2025-12-03
ريم السعيدي تُثير قلق مُحبيها: أحتاج إلى طبيب (صورة)
04:15 | 2025-12-03
تعرّض لنزيف داخلي حاد.. نقل نجم تركي شهير للعناية المركزة (صورة)
03:48 | 2025-12-03
بعد انفصالهما.. للمرة الأولى أحمد فهمي يكشف تفاصيل "مُفاجئة" بشأن طلاقه من هنا الزاهد
فيديو
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
04/12/2025 03:31:46
Lebanon 24
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
04:38 | 2025-12-01
04/12/2025 03:31:46
Lebanon 24
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
01:34 | 2025-12-01
04/12/2025 03:31:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24