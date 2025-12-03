Advertisement

فنون ومشاهير

بسبب الخيانة.. أنباء عن طلاق دنيا سمير غانم من زوجها الإعلامي الشهير

Lebanon 24
03-12-2025 | 23:56
A-
A+
Doc-P-1450610-639004285951120726.jpg
Doc-P-1450610-639004285951120726.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
انتشرت أخبار خلال الساعات الماضية عن طلب الفنانة المصرية دنيا سمير غانم الانفصال عن زوجها الإعلامي رامي رضوان بسبب تعرضها للخيانة وأن هناك العديد من النجوم الذين تدخلوا لمحاولة حل هذه الأزمة بين الطرفين.
Advertisement

الا ان دنيا نفت تلك الأنباء جملة وتفصيلاً عبر وسائل الإعلام، مشرية إلى أن حياتها الأسرية مستقرة ولا تعاني أي أزمات مع زوجها وأن كل ما تردد في هذا الشأن محض شائعات.

إلى ذلك، علّقت الفنانة منة شلبي على أحد المنشورات التي تناولت النفي القاطع من دنيا سمير غانم، وكتبت عبر فيسبوك قائلة: "لو أن الناس تركوا مَن يريد الزواج ليتزوّج، ومَن يريد الطلاق ليطلّق، وانشغل كل شخص بشؤونه، لكانت تلك من أجمل صور الإنسانية".

مواضيع ذات صلة
بعد أنباء انفصاله عن زوجته.. إعلامي شهير يحتفل بخطوبة ابنه (صور)
lebanon 24
04/12/2025 07:36:43 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد أنباء طلاقه... فنان شهير يستعد لدخول القفص الذهبي مجددًا
lebanon 24
04/12/2025 07:36:43 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة الأنباء الفرنسية عن مصادر قضائية: توجيه تهمة "الخيانة" لأكثر من 100 شخص في تنزانيا إثر تضاهرات شهدتها البلاد
lebanon 24
04/12/2025 07:36:43 Lebanon 24 Lebanon 24
كلّف محاميه إرسال وثيقة الطلاق.. انفصال الفنان الشهير عن زوجته للمرة الثانية خلال 4 أشهر
lebanon 24
04/12/2025 07:36:43 Lebanon 24 Lebanon 24

دنيا سمير غانم

وسائل الإعلام

رامي رضوان

سمير غانم

منة شلبي

المصرية

فيسبوك

رضوان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
00:27 | 2025-12-04
23:00 | 2025-12-03
16:30 | 2025-12-03
12:43 | 2025-12-03
10:32 | 2025-12-03
08:03 | 2025-12-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24