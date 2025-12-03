بسبب الخيانة.. أنباء عن طلاق دنيا سمير غانم من زوجها الإعلامي الشهير

Advertisement

انتشرت خلال الساعات الماضية عن طلب الفنانة الانفصال عن زوجها الإعلامي بسبب تعرضها للخيانة وأن هناك العديد من النجوم الذين تدخلوا لمحاولة حل هذه الأزمة بين الطرفين.الا ان نفت تلك الأنباء جملة وتفصيلاً عبر ، مشرية إلى أن حياتها الأسرية مستقرة ولا تعاني أي أزمات مع زوجها وأن كل ما تردد في هذا الشأن محض شائعات.إلى ذلك، علّقت الفنانة على أحد المنشورات التي تناولت النفي القاطع من دنيا ، وكتبت عبر قائلة: "لو أن الناس تركوا مَن يريد الزواج ليتزوّج، ومَن يريد الطلاق ليطلّق، وانشغل كل شخص بشؤونه، لكانت تلك من أجمل صور الإنسانية".