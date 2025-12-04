Advertisement

فنون ومشاهير

عضوية شرفية لمارسيل خليفة في أرقى مؤسسة ثقافية مغربية

Lebanon 24
04-12-2025
عينت أكاديمية المملكة المغربية الموسيقي اللبناني مارسيل خليفة عضواً شرفياً في مدينة الرباط، وهي أرقى مؤسسة وطنية تعمل على دعم وتعزيز التقدم الفكري والعلمي والثقافي، فضلاً عن التعريف بمقومات الهوية الوطنية للمغرب، وفقاً لما نقلته وكالة رويترز."
