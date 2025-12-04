عضوية شرفية لمارسيل خليفة في أرقى مؤسسة ثقافية مغربية

عينت المغربية الموسيقي اللبناني عضواً شرفياً في مدينة الرباط، وهي أرقى مؤسسة وطنية تعمل على دعم وتعزيز التقدم الفكري والعلمي والثقافي، فضلاً عن التعريف بمقومات الهوية الوطنية للمغرب، وفقاً لما نقلته وكالة ."

Advertisement