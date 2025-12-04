22
o
بيروت
18
o
طرابلس
22
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
24
o
جونية
17
o
النبطية
14
o
زحلة
13
o
بعلبك
1
o
بشري
16
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
عضوية شرفية لمارسيل خليفة في أرقى مؤسسة ثقافية مغربية
Lebanon 24
04-12-2025
|
00:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
عينت
أكاديمية
المملكة
المغربية الموسيقي اللبناني
مارسيل خليفة
عضواً شرفياً في مدينة الرباط، وهي أرقى مؤسسة وطنية تعمل على دعم وتعزيز التقدم الفكري والعلمي والثقافي، فضلاً عن التعريف بمقومات الهوية الوطنية للمغرب، وفقاً لما نقلته وكالة
رويترز
."
Advertisement
مواضيع ذات صلة
البابا لاوون: ثقافة المصالحة تحتاج إلى اعتراف السلطات والمؤسسات بتقديم الخير العام
Lebanon 24
البابا لاوون: ثقافة المصالحة تحتاج إلى اعتراف السلطات والمؤسسات بتقديم الخير العام
04/12/2025 09:33:35
04/12/2025 09:33:35
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام يستقبل وفد جمعية أعضاء "جوقة الشرف" الفرنسية
Lebanon 24
سلام يستقبل وفد جمعية أعضاء "جوقة الشرف" الفرنسية
04/12/2025 09:33:35
04/12/2025 09:33:35
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس جمعية أعضاء جوقة الشرف وصل إلى بيروت في زيارة رسميّة تستمر 3 أيّام
Lebanon 24
رئيس جمعية أعضاء جوقة الشرف وصل إلى بيروت في زيارة رسميّة تستمر 3 أيّام
04/12/2025 09:33:35
04/12/2025 09:33:35
Lebanon 24
Lebanon 24
ابراهيم ترأس قداسًا في ذكرى الاعضاء الراحلين في مجلس قضاء زحلة الثقافي
Lebanon 24
ابراهيم ترأس قداسًا في ذكرى الاعضاء الراحلين في مجلس قضاء زحلة الثقافي
04/12/2025 09:33:35
04/12/2025 09:33:35
Lebanon 24
Lebanon 24
فنون ومشاهير
أفراح ومناسبات
وكالة رويتر
مؤسسة وطن
أكاديمية
المملكة
المغربي
مارسيل
رويترز
قد يعجبك أيضاً
بسبب الخيانة.. أنباء عن طلاق دنيا سمير غانم من زوجها الإعلامي الشهير
Lebanon 24
بسبب الخيانة.. أنباء عن طلاق دنيا سمير غانم من زوجها الإعلامي الشهير
23:56 | 2025-12-03
03/12/2025 11:56:29
Lebanon 24
Lebanon 24
زينة: رؤية المخرج هي التي تصنع اختلاف أدائي من عمل لآخر
Lebanon 24
زينة: رؤية المخرج هي التي تصنع اختلاف أدائي من عمل لآخر
23:00 | 2025-12-03
03/12/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نيكول سابا تحضّر لطرح مجموعة من الأغاني المنفردة قريبًا
Lebanon 24
نيكول سابا تحضّر لطرح مجموعة من الأغاني المنفردة قريبًا
16:30 | 2025-12-03
03/12/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مايا رعيدي تبرز تجربتها في التنقل من خلال منشور جديد
Lebanon 24
مايا رعيدي تبرز تجربتها في التنقل من خلال منشور جديد
12:43 | 2025-12-03
03/12/2025 12:43:24
Lebanon 24
Lebanon 24
السجن 3 سنوات للمتهمين باستغلال "شيكات" الفنانة بوسي
Lebanon 24
السجن 3 سنوات للمتهمين باستغلال "شيكات" الفنانة بوسي
10:32 | 2025-12-03
03/12/2025 10:32:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"نورٌ في السماء".. العرافة بابا فانغا: هذا ما سيحدث يوم الجمعة
Lebanon 24
"نورٌ في السماء".. العرافة بابا فانغا: هذا ما سيحدث يوم الجمعة
07:09 | 2025-12-03
03/12/2025 07:09:40
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد رعد يطلب اعفاءه
Lebanon 24
محمد رعد يطلب اعفاءه
23:12 | 2025-12-03
03/12/2025 11:12:54
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان اعجوبة"...هذا ما أثمرته زيارة البابا لقديس لبنان
Lebanon 24
"لبنان اعجوبة"...هذا ما أثمرته زيارة البابا لقديس لبنان
09:01 | 2025-12-03
03/12/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٌ إسرائيلي عن لبنان.. هذا ما ستفعله أميركا
Lebanon 24
تقريرٌ إسرائيلي عن لبنان.. هذا ما ستفعله أميركا
07:32 | 2025-12-03
03/12/2025 07:32:12
Lebanon 24
Lebanon 24
التنظيم الراقي لزيارة البابا جاء متناسبا مع تاريخيتها
Lebanon 24
التنظيم الراقي لزيارة البابا جاء متناسبا مع تاريخيتها
08:30 | 2025-12-03
03/12/2025 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
23:56 | 2025-12-03
بسبب الخيانة.. أنباء عن طلاق دنيا سمير غانم من زوجها الإعلامي الشهير
23:00 | 2025-12-03
زينة: رؤية المخرج هي التي تصنع اختلاف أدائي من عمل لآخر
16:30 | 2025-12-03
نيكول سابا تحضّر لطرح مجموعة من الأغاني المنفردة قريبًا
12:43 | 2025-12-03
مايا رعيدي تبرز تجربتها في التنقل من خلال منشور جديد
10:32 | 2025-12-03
السجن 3 سنوات للمتهمين باستغلال "شيكات" الفنانة بوسي
08:03 | 2025-12-03
نُقِلَت إلى العناية المركّزة للمرّة الثانيّة.. وكيل أعمال فنانة عربيّة شهيرة يكشف آخر تطورات وضعها الصحيّ
فيديو
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
04/12/2025 09:33:35
Lebanon 24
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
04:38 | 2025-12-01
04/12/2025 09:33:35
Lebanon 24
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
01:34 | 2025-12-01
04/12/2025 09:33:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24