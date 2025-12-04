24
فنون ومشاهير
بعد اتهامها بإصدار شيكات بلا رصيد ومنعها من السفر.. هذا ما قررته المحكمة بشأن الفنانة الشهيرة (صورة)
Lebanon 24
04-12-2025
|
02:37
بعد اتهام الفنانة
المصرية
بوسي
بإصدار شيكات بدون رصيد والحكم عليها غيابيًا، قررت
محكمة جنح القاهرة الجديدة
حبس المتهمين باستغلال الشيكات لمدة 3 سنوات وإلغاء الحكم بحبس بوسي.
وأصدرت المحكمة حكمها بعدما ترافع المستشار
أشرف عبد العزيز
، محامي بوسي، وكشف أبعاد القضية وتفاصيل استغلال مستندات موقّعة منها على بياض.
وكانت بوسي قد مثُلت مع محاميها أمام
النيابة العامة
لسماع أقوالها في البلاغات التي قدّمتها ضد عدد من الأشخاص اتّهمتهم فيها باستغلال شيكات موقّعة منها وابتزازها مادياً ومحاولة منعها من السفر.
