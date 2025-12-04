Advertisement

فنون ومشاهير

بعد اتهامها بإصدار شيكات بلا رصيد ومنعها من السفر.. هذا ما قررته المحكمة بشأن الفنانة الشهيرة (صورة)

Lebanon 24
04-12-2025 | 02:37
بعد اتهام الفنانة المصرية بوسي بإصدار شيكات بدون رصيد والحكم عليها غيابيًا، قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة حبس المتهمين باستغلال الشيكات لمدة 3 سنوات وإلغاء الحكم بحبس بوسي. 
وأصدرت المحكمة حكمها بعدما ترافع المستشار أشرف عبد العزيز، محامي بوسي، وكشف أبعاد القضية وتفاصيل استغلال مستندات موقّعة منها على بياض.
 
وكانت بوسي قد مثُلت مع محاميها أمام النيابة العامة لسماع أقوالها في البلاغات التي قدّمتها ضد عدد من الأشخاص اتّهمتهم فيها باستغلال شيكات موقّعة منها وابتزازها مادياً ومحاولة منعها من السفر.

محكمة جنح القاهرة الجديدة

محكمة جنح القاهرة

أشرف عبد العزيز

النيابة العامة

عبد العزيز

محكمة جنح

أشرف عبد

القاهرة

