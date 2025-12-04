بعد اتهامها بإصدار شيكات بلا رصيد ومنعها من السفر.. هذا ما قررته المحكمة بشأن الفنانة الشهيرة (صورة)

بعد اتهام الفنانة بإصدار شيكات بدون رصيد والحكم عليها غيابيًا، قررت حبس المتهمين باستغلال الشيكات لمدة 3 سنوات وإلغاء الحكم بحبس بوسي.

وأصدرت المحكمة حكمها بعدما ترافع المستشار ، محامي بوسي، وكشف أبعاد القضية وتفاصيل استغلال مستندات موقّعة منها على بياض.

وكانت بوسي قد مثُلت مع محاميها أمام لسماع أقوالها في البلاغات التي قدّمتها ضد عدد من الأشخاص اتّهمتهم فيها باستغلال شيكات موقّعة منها وابتزازها مادياً ومحاولة منعها من السفر.