كارولين عزمي تبدأ تصوير دورها في فيلم "ابن العسل"
Lebanon 24
05-12-2025
|
08:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
تستعد الفنانة كارولين عزمى لبدء تصوير دورها فى فيلم ابن العسل أمام الفنان
على ربيع
خلال شهر كانون الأول الجارى، حيث تقدم كارولين دور البطولة النسائية أمام على ربيع فى العمل الذى تدور أحداثه فى إطار كوميدى، فيما يعمل صناع الفيلم على إبرام التعاقدات مع باقى الفنانين المشاركين فى البطولة.
فيلم ابن العسل من تأليف
أحمد سعد
والى، وإخراج هشام فتحى، وبطولة على ربيع وكارولين عزمى وانتصار وعدد آخر من الفنانين ومقرر الاعلان عن أسمائهم خلال الأيام المقبلة، ومن المقرر طرح الفيلم فى دور
العرض
السينمائى خلال عام 2026.
وفى سياق آخر تواصل
كارولين عزمي
تصوير دورها فى مسلسل رأس الأفعى مع النجم
أمير كرارة
والمقرر عرضه في شهر
رمضان
2026، حيث تجسد شخصية ضابط أمن وطنى خلال أحداث العمل. (اليوم السابع)
