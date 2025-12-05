23
فنون ومشاهير
صورة قديمة لممثلة مشهورة ترقص الباليه.. شاهدوها!
Lebanon 24
05-12-2025
|
13:24
A-
A+
شاركت الممثلة
المصرية
نيللي كريم
جمهورها على حسابها الرسمي في إنستغرام بصورة قديمة، استرجعت من خلالها ذكريات رقصها على الباليه خلال أحد العروض، ولاقت الصورة إعجابًا واسعًا من متابعيها.
وعلقوا: "أحلى وأجمل راقصة بالية في الدنيا، ايه الحلاوة دي يا نيللي، حاجة جامدة أوي، نجمة الشاشة، فراشة".
