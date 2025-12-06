19
o
بيروت
18
o
طرابلس
19
o
صور
21
o
جبيل
19
o
صيدا
21
o
جونية
14
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
3
o
بشري
14
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
ضجة واسعة بعد إيقاف مسلسل تركي بشكل مفاجئ!
Lebanon 24
06-12-2025
|
10:43
A-
A+
photos
0
A+
A-
شهدت منصّات التواصل خلال الساعات الماضية موجة واسعة من
النقاش
، بعد الإعلان عن وقف عرض الحلقات المتبقية من المسلسل
التركي
"المشبوه"، وسط حديث عن أنّ القرار يعود إلى "تراجع نسب المشاهدة وعدم بلوغ العمل الحدّ المطلوب من المتابعة". في المقابل، عبّر عدد من الناشطين عن موقف مغاير معتبرين أن أسباب الإيقاف ليست واضحة.
Advertisement
المسلسل الذي يقوم على أجواء الإثارة والتشويق ويضم مجموعة من الأسماء المعروفة، كان قد قدّم حلقته الخامسة يوم الأربعاء الماضي، قبل أن يعلن صنّاعه أنها ستكون الحلقة الأخيرة، نتيجة "استمرار الانخفاض غير المتوقّع في نسبة المشاهدة".
ورأى بعض المتابعين أن "المسلسل لم يأخذ فرصته الكاملة لتحقيق النجاح، وتم ضغطه سريعًا في 5 حلقات"، بينما اعتبر آخرون أن "ضعف
الإيقاع
وقلة التشويق أثّرا على نسبة المشاهدة".
وجمع المسلسل في بطولته أوزغه أوزبيرينتشجي، وجيم
بندر
، ونيهال يالتشين، وأولغون
توكر
، وبيرك باكيوغلو، وآسيي دينكسوي، لكن من الواضح أنه رغم قوة طاقم التمثيل لم يتمكّن من تحقيق نسب المشاهدة التي كان ينتظرها صنّاعه.
ودارت أحداث مسلسل "المشبوه" حول "ثريا" التي ينهار عالمها بعد الموت المأساوي لابنها "جان"، وفي رحلة بحثها عن الحقيقة، تكتشف أن شركة زوجها ليست سوى غطاء لتجارة الأسلحة والمخدرات، وأن ابنها وقع ضحية خيانة كبيرة على يد المجرمين "فيصل" و"تشيتين"، لتبدأ مواجهة خطيرة تقلب حياتها رأسًا على عقب. (آرم نيوز)
مواضيع ذات صلة
خلال تصوير مسلسل تركي.. سيارة كادت تدهس الممثلين إليكم ما حصل (فيديو)
Lebanon 24
خلال تصوير مسلسل تركي.. سيارة كادت تدهس الممثلين إليكم ما حصل (فيديو)
06/12/2025 19:17:16
06/12/2025 19:17:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب فلسطين.. انسحاب أحد ممثلي مسلسل "المدينة البعيدة" وجدل واسع في تركيا
Lebanon 24
بسبب فلسطين.. انسحاب أحد ممثلي مسلسل "المدينة البعيدة" وجدل واسع في تركيا
06/12/2025 19:17:16
06/12/2025 19:17:16
Lebanon 24
Lebanon 24
إغلاق مفاجئ للحدود بين مالي وموريتانيا يثير قلقاً إقليمياً واسعاً
Lebanon 24
إغلاق مفاجئ للحدود بين مالي وموريتانيا يثير قلقاً إقليمياً واسعاً
06/12/2025 19:17:16
06/12/2025 19:17:16
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر وفاة فنان تركيّ شهير يُثير ضجّة... هذه حقيقته
Lebanon 24
خبر وفاة فنان تركيّ شهير يُثير ضجّة... هذه حقيقته
06/12/2025 19:17:16
06/12/2025 19:17:16
Lebanon 24
Lebanon 24
الإيقاع
النقاش
التركي
المجر
الترك
بيرين
جرمين
توكر
تابع
قد يعجبك أيضاً
في بيان... الممثل الكوميدي يعتذر بعد توقيفه أمس في المطار
Lebanon 24
في بيان... الممثل الكوميدي يعتذر بعد توقيفه أمس في المطار
10:23 | 2025-12-06
06/12/2025 10:23:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بـ"فستان جريء".. ياسمين صبري تتألق بإطلالة لافتة والجمهور يغازلها (صور)
Lebanon 24
بـ"فستان جريء".. ياسمين صبري تتألق بإطلالة لافتة والجمهور يغازلها (صور)
09:53 | 2025-12-06
06/12/2025 09:53:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد خضوعه لعملية جراحية عاجلة وبتر ساقه.. ميغان ماركل تتواصل مع والدها للمرة الأولى منذ سنوات
Lebanon 24
بعد خضوعه لعملية جراحية عاجلة وبتر ساقه.. ميغان ماركل تتواصل مع والدها للمرة الأولى منذ سنوات
06:34 | 2025-12-06
06/12/2025 06:34:35
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
06/12/2025 05:09:22
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لموقف محرج جداً.. فتاة تطلب الزواج من فنان شهير على المسرح وهكذا أجابها (فيديو)
Lebanon 24
تعرّض لموقف محرج جداً.. فتاة تطلب الزواج من فنان شهير على المسرح وهكذا أجابها (فيديو)
04:22 | 2025-12-06
06/12/2025 04:22:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
ممثل كوميدي قيد التوقيف في المطار
Lebanon 24
ممثل كوميدي قيد التوقيف في المطار
13:08 | 2025-12-05
05/12/2025 01:08:59
Lebanon 24
Lebanon 24
مشروع الحكومة الجديد: مئة ألف دولار لكل مودع ..
Lebanon 24
مشروع الحكومة الجديد: مئة ألف دولار لكل مودع ..
01:15 | 2025-12-06
06/12/2025 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. ناصيف زيتون يكشف جنس مولوده الأول
Lebanon 24
بالفيديو.. ناصيف زيتون يكشف جنس مولوده الأول
15:40 | 2025-12-05
05/12/2025 03:40:02
Lebanon 24
Lebanon 24
الهند تتحدى أميركا.. تعزيزات روسية جوية وبحرية تثير غضب واشنطن!
Lebanon 24
الهند تتحدى أميركا.. تعزيزات روسية جوية وبحرية تثير غضب واشنطن!
16:00 | 2025-12-05
05/12/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ميلاد 2025.. تاريخ استثنائي يحدث مرة كل مئة عام
Lebanon 24
ميلاد 2025.. تاريخ استثنائي يحدث مرة كل مئة عام
15:10 | 2025-12-05
05/12/2025 03:10:20
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
10:23 | 2025-12-06
في بيان... الممثل الكوميدي يعتذر بعد توقيفه أمس في المطار
09:53 | 2025-12-06
بـ"فستان جريء".. ياسمين صبري تتألق بإطلالة لافتة والجمهور يغازلها (صور)
06:34 | 2025-12-06
بعد خضوعه لعملية جراحية عاجلة وبتر ساقه.. ميغان ماركل تتواصل مع والدها للمرة الأولى منذ سنوات
05:09 | 2025-12-06
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
04:22 | 2025-12-06
تعرّض لموقف محرج جداً.. فتاة تطلب الزواج من فنان شهير على المسرح وهكذا أجابها (فيديو)
03:27 | 2025-12-06
ارتبط اسمها بماهر الأسد.. فنانة سورية شهيرة تكشف انها عاشت المُساكنة سراً (فيديو)
فيديو
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
06/12/2025 19:17:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
04:00 | 2025-12-06
06/12/2025 19:17:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
06/12/2025 19:17:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24