فنون ومشاهير

ضجة واسعة بعد إيقاف مسلسل تركي بشكل مفاجئ!

Lebanon 24
06-12-2025 | 10:43
شهدت منصّات التواصل خلال الساعات الماضية موجة واسعة من النقاش، بعد الإعلان عن وقف عرض الحلقات المتبقية من المسلسل التركي "المشبوه"، وسط حديث عن أنّ القرار يعود إلى "تراجع نسب المشاهدة وعدم بلوغ العمل الحدّ المطلوب من المتابعة". في المقابل، عبّر عدد من الناشطين عن موقف مغاير معتبرين أن أسباب الإيقاف ليست واضحة.
المسلسل الذي يقوم على أجواء الإثارة والتشويق ويضم مجموعة من الأسماء المعروفة، كان قد قدّم حلقته الخامسة يوم الأربعاء الماضي، قبل أن يعلن صنّاعه أنها ستكون الحلقة الأخيرة، نتيجة "استمرار الانخفاض غير المتوقّع في نسبة المشاهدة".


ورأى بعض المتابعين أن "المسلسل لم يأخذ فرصته الكاملة لتحقيق النجاح، وتم ضغطه سريعًا في 5 حلقات"، بينما اعتبر آخرون أن "ضعف الإيقاع وقلة التشويق أثّرا على نسبة المشاهدة".


وجمع المسلسل في بطولته أوزغه أوزبيرينتشجي، وجيم بندر، ونيهال يالتشين، وأولغون توكر، وبيرك باكيوغلو، وآسيي دينكسوي، لكن من الواضح أنه رغم قوة طاقم التمثيل لم يتمكّن من تحقيق نسب المشاهدة التي كان ينتظرها صنّاعه.


ودارت أحداث مسلسل "المشبوه" حول "ثريا" التي ينهار عالمها بعد الموت المأساوي لابنها "جان"، وفي رحلة بحثها عن الحقيقة، تكتشف أن شركة زوجها ليست سوى غطاء لتجارة الأسلحة والمخدرات، وأن ابنها وقع ضحية خيانة كبيرة على يد المجرمين "فيصل" و"تشيتين"، لتبدأ مواجهة خطيرة تقلب حياتها رأسًا على عقب. (آرم نيوز) 
