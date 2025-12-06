ضجة واسعة بعد إيقاف مسلسل تركي بشكل مفاجئ!

Advertisement

المسلسل الذي يقوم على أجواء الإثارة والتشويق ويضم مجموعة من الأسماء المعروفة، كان قد قدّم حلقته الخامسة يوم الأربعاء الماضي، قبل أن يعلن صنّاعه أنها ستكون الحلقة الأخيرة، نتيجة "استمرار الانخفاض غير المتوقّع في نسبة المشاهدة".ورأى بعض المتابعين أن "المسلسل لم يأخذ فرصته الكاملة لتحقيق النجاح، وتم ضغطه سريعًا في 5 حلقات"، بينما اعتبر آخرون أن "ضعف وقلة التشويق أثّرا على نسبة المشاهدة".وجمع المسلسل في بطولته أوزغه أوزبيرينتشجي، وجيم ، ونيهال يالتشين، وأولغون ، وبيرك باكيوغلو، وآسيي دينكسوي، لكن من الواضح أنه رغم قوة طاقم التمثيل لم يتمكّن من تحقيق نسب المشاهدة التي كان ينتظرها صنّاعه.ودارت أحداث مسلسل "المشبوه" حول "ثريا" التي ينهار عالمها بعد الموت المأساوي لابنها "جان"، وفي رحلة بحثها عن الحقيقة، تكتشف أن شركة زوجها ليست سوى غطاء لتجارة الأسلحة والمخدرات، وأن ابنها وقع ضحية خيانة كبيرة على يد المجرمين "فيصل" و"تشيتين"، لتبدأ مواجهة خطيرة تقلب حياتها رأسًا على عقب. (آرم نيوز)